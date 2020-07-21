Общество
RuNews24.ru«Турецкий поток» будет закрыт с 27 июля по 10 августа из-за техработ
Предположительное время работ составит 360 часов. «Турецкий поток» открыли президенты России и Турции 8 января нынешнего года. Газопровод – это крупный инфраструктурный проект, который обеспечивают движение российского топлива в сторону Европы.
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с чего всё началось
Морской газопровод из России в Турцию через Черное море скоро остановится на еще один ремонт - с 27 июля по 10 августа, сообщает турецкая компания Botas. Ранее этим летом "Турецкий поток" останавливался на плановое обслуживание с 23 по 29 июня.Интерфаксвчера в 05:17
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«Турецкий поток» закроют с 27 июля по 10 августа из-за техработ
Национальная служба новостейвчера в 17:56
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Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ
Третий пакет поправок, внесенных в документ «О безопасности колесных транспортных средств», разработанный Таможенным союзом, содержит информацию о том, что автолюбители не смогут использовать для ремонта восстановленные запчасти.
Car.ru 04:14
Происшествия
Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил его эксплуатацию.
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Мишустин: у России в начале года были хорошие предпосылки для рывка
У России к началу 2020 года были хорошие предпосылки для рывка, однако сочетание таких факторов как новая коронавирусная инфекция и обвальное снижение цен на нефть существенно осложнило обстановку и потребовало экстренных и масштабных мер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Арсенал» и покинула зону вылета в АПЛ
На сегодняшний день «Астон Вилла» набрала 34 очка и вышла на 17-е месте в турнирной таблице АПЛ, покинув зону вылета.
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"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news 20 июля в 14:07
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Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме
Киев, 22 июля 2020, 10:58 — REGNUM Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке.
REGNUM 03:58
Экономика
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс 04:32
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Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
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Накануне Бритни выложила селфи с минимумом косметики на лице. И оказалось, что без черной жирной подводки певица смотрится на 10 лет моложе.
Wday.ru вчера в 09:30
Политика
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Финансы
Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
Общество
63 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в НСО
Напомним, ЕГЭ по русскому языку – самый массовый экзамен – в регионе сдавали в течение двух дней. На него пришли 11 тысяч 835 человек.
АиФ Новосибирск 02:27
Экономика
Радаев считает, что «сам Бог велел» развивать в области туризм
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СаратовБизнесКонсалтинг 03:30
Общество
Мишустин заявил о сохранении в России традиционного обучения
Мишустин заявил, что дистанционное обучение популярно у людей всех возрастов, однако компьютер не заменяет живого общения учителя и ученика, технологии должны применяться для расширения традиционного обучения, а не вместо него.
Известия 03:52
Общество
Петербург возвращается к реновации домов первых массовых серий
В Санкт-Петербурге вернулись к реновации домов первых массовых серий. Об этом 22 июля заявили специалисты Смольного.
Санкт-Петербургские ведомости 03:27
Общество
Ракова: выпускной пройдет 24 июля в парке Горького в Москве
РИА Новости 04:17
Культура
«Ведьмак» возглавил рейтинг самых популярных сериалов Netflix
Нашумевший сериал по мотивам книг польского фантаста Анджея Сапковского посмотрели 76 млн пользователей, тогда как расположившийся на втором месте четвертый сезон «Бумажного дома» – 65 млн учетных записей.
Киноафиша России 04:12
Экономика
СМИ узнали о противниках создания единого экологического фонда
Совет производителей энергии раскритиковал предложение Минприроды по созданию единого ликвидационного фонда для нейтрализации последствий негативного воздействия на окружающую среду (НВОС).
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Общество
Суд вынесет приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву
Приговор огласит судья Александр Мерков. Прокурор в ходе прений сторон запросил для Дмитриева 15 лет лишения свободы.
Интерфакс - Россия 01:27
Происшествия
В Ростове-на-Дону вынесли приговор бывшему министру строительства
Кировский районный суд областного центра признал вину подсудимого и назначил фигуранту уголовного дела о превышении должностных полномочий наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
REGNUM 03:29
Общество
Netflix отменил съемки сериала в Турции из-за персонажа-гея
Видеосервис Netflix отменил съемки сериала If Only в Турции из-за возражений местных властей.
Sostav.ru 03:50
Шоу-бизнес
В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения
В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения. 22 июля малышу исполняется 7 лет.
Летидор 03:40
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Политика
Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России
Москва, 22 июля 2020, 11:39 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддерживает законопроект о проведении в России «гаражной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.
REGNUM 04:39
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 83 носителя коронавируса
Краснодар, 22 июля 2020, 11:13 — REGNUM 83 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.
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Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord получит 12 ГБ оперативной памяти
Evo-rus.com 02:08
Происшествия
Скончался главный анестезиолог Ростовской области
21 июля скончался главный анестезиолог-реаниматолог Ростовской области, заслуженный врач России Игорь Дударев.
Don24 03:55