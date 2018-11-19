Энергетика

КомпанияКомпания«Турецкий поток» доставил первый миллиард кубометров газа

«Газпром» поставил по газопроводу «Турецкий поток» первый миллиард кубометров газа. Примерно 54% из это объема были доставлены в Турцию, еще 46% — на турецко-болгарскую границу, говорится в заявлении компании.
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Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

Интерфаксвчера в 09:50

По «Турецкому потоку» прокачан первый миллиард кубометров газа

Российская газетавчера в 10:01

«Газпром» поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа

Московский Комсомолецвчера в 10:00

Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

Известиявчера в 09:58

«Газпром» поставил первый миллиард кубометров газа по «Турецкому потоку»

ТАССвчера в 13:42

«Газпром» поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа

Finam.Ruвчера в 09:40

По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа

RT на русскомвчера в 09:40
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:43, Ашберн
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По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
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Песков: Сурков де-юре пока остается помощником президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владислав Сурков де-юре продолжает оставаться помощником главы государства.
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В Северодвинске зафиксировали скачок радиации

В Северодвинске (Архангельская область) зафиксирован скачок уровня радиации.
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Впервые в Россию приехала картина "Мягкий автопортрет с жареным беконом" и другие редкие полотна.
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Пропал актер из сериала «Молодежка»

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Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
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Экс-губернатору Омска доплатят к пенсии 224 тысячи рублей

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