Энергетика
Компания«Турецкий поток» доставил первый миллиард кубометров газа
«Газпром» поставил по газопроводу «Турецкий поток» первый миллиард кубометров газа. Примерно 54% из это объема были доставлены в Турцию, еще 46% — на турецко-болгарскую границу, говорится в заявлении компании.
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«Газпром» поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа
Московский Комсомолецвчера в 10:00
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Финансы
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