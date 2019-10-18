Общество
Интерфакс«Турецкий поток» начали заполнять газом
Первую из двух ниток морского участка газопровода "Турецкий поток" начали наполнять газом в ходе пуско-наладочных работ, на завершающем этапе испытаний. Об этом сообщила проектная компания South Stream Transport B.V.
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Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество
Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки
REGNUM вчера в 06:30
Происшествия
Адвокат сообщила об избиении Дмитрия Марьянова в день смерти
Адвокат Виктория Крылова, которая представляет интересы 22-летнего сына актера Дмитрия Марьянов в уголовном процессе, связанном с гибелью артиста, раскрыла новые данные в этом деле.
Московский Комсомолец 10:48
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
Происшествия
Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии
В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.
Известия 05:41
Политика
Миллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину
Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Газета.Ru 10:05
Армия и оружие
Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО
Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса.
Российская газета 10:40
Политика
Трамп заявил о согласии некоторых стран Европы забрать боевиков ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны выразили готовность забрать удерживаемых американской стороной боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
RT на русском 12:13
Происшествия
В Москве ликвидировали пожар в реабилитационном центре для детей
Пожар в социально-реабилитационном центре для детей на северо-востоке Москвы ликвидирован на площади 20 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 11:46
Политика
МИД Украины направил России ноту из-за гуманитарной помощи Донбассу
Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи для населения.
Взгляд.ру 10:46
Общество
Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами
Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.
BFM.ru 06:23
Общество
Губернатор Ивановской области доложил Путину о развитии региона
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал президенту России Владимиру Путину о реализации проекта по воссозданию исторических поселений в городах Шуя и Кинешма.
Известия 09:06
Кино
В России в прокат вышел фильм «Малефисента: Владычица тьмы»
Стоит отметить, что эксперты, которые стали первыми зрителями фильма «Малефисента: Владычица тьмы», раскритиковали сюжет.
RuNews24.ru 11:24
Здоровье
Врач оценил тренд на отказ от бюстгальтера
Москва 24 01:40
Наука
«Нет желания поймать за руку и наказать»: о фальсификации и отзыве научных статей
В октябре комиссия по противодействию фальсификации научных исследований РАН завершает проверку 2500 статей, которые предлагалось отозвать из российских журналов.
Индикатор 15 октября в 01:27
Единоборства
Американец нокаутировал непобежденного россиянина за 29 секунд
Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда встретился с россиянином Мовлидом Хайбулаевым в 1/4 финала Гран-при Professional Fighters League (PFL).
Газета.Ru 05:57
Происшествия
Очевидцы рассказали о пнувшем «пьяного» мальчика полицейском после ДТП
Полицейский, сбивший летом в Кировской области шестилетнего мальчика на велосипеде, пнул его тело ногой.
Известия 07:49
Авто
Послушайте, как звучит новый атмосферный V12 объемом 9,5 литра
Австралийская компания Race Cast Engineering подготовила новый двенадцатицилиндровый мотор объемом 9,5 литра для тюнинг-шоу SEMA.
Motor 09:25
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World вчера в 10:20
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Футбол
«Челси» интересуется полузащитником сборной Украины Малиновским
Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский попал в сферу интересов лондонского «Челси», сообщает Sport Arena.
Sport24.ru 10:52
Финансы
ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.
Газета.Ru 06:47
Общество
В Сети появились фото из больницы Заворотнюк
В Сети опубликованы фотографии из медцентра, где Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию. Кадры размещены на сайте клиники.
ТВ Центр 02:31
Происшествия
Начальник полиции Дорогомилово задержан в Москве за взятку
Речь идет о двух высокопоставленных офицерах из отдела МВД по московскому району Дорогомилово.
Газета.Ru 03:10