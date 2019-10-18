Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Турецкий поток» начали заполнять газом

Первую из двух ниток морского участка газопровода "Турецкий поток" начали наполнять газом в ходе пуско-наладочных работ, на завершающем этапе испытаний. Об этом сообщила проектная компания South Stream Transport B.V.
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Началось заполнение газом первой нитки «Турецкого потока» в рамках пуско-наладки

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Первую ветку «Турецкого потока» начали заполнять газом

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Началось заполнение газом первой нитки «Турецкого потока»

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«Турецкий поток» начали заполнять газом

Интерфакс05:30

Первую нитку газопровода «Турецкий поток» начали заполнять газом

RT на русском05:53

Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом

РИА Новости05:16
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