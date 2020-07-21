Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт

С 27 июля по 10 августа газопровод «Турецкий поток» снова закроют на ремонт. Это случится уже второй раз за месяц, поскольку предыдущее плановое обслуживание продолжалось с 23 по 29 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкую Botas.
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с чего всё началось

«Турецкий поток» скоро остановится на еще один ремонт

Морской газопровод из России в Турцию через Черное море скоро остановится на еще один ремонт - с 27 июля по 10 августа, сообщает турецкая компания Botas. Ранее этим летом "Турецкий поток" останавливался на плановое обслуживание с 23 по 29 июня.
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