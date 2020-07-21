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Lenta.ru
Lenta.ru

«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт

С 27 июля по 10 августа газопровод «Турецкий поток» снова закроют на ремонт. Это случится уже второй раз за месяц, поскольку предыдущее плановое обслуживание продолжалось с 23 по 29 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкую Botas.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

«Турецкий поток» скоро остановится на еще один ремонт

Морской газопровод из России в Турцию через Черное море скоро остановится на еще один ремонт - с 27 июля по 10 августа, сообщает турецкая компания Botas. Ранее этим летом "Турецкий поток" останавливался на плановое обслуживание с 23 по 29 июня.
Интерфаксвчера в 05:17
Подробнее о событии
Росбалт

«Турецкий поток» остановят на две недели

Росбалт17:51
Lenta.ru

«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт

Lenta.ruвчера в 12:28
Вестник Кавказа

«Турецкий поток» временно остановится с 27 июля

Вестник Кавказавчера в 05:34
Аргументы и Факты

«Турецкий поток» остановится из-за двухнедельного ремонта

Аргументы и Фактывчера в 07:52
ИА Красная Весна

«Турецкий поток» остановят для очередного ремонта

ИА Красная Веснавчера в 07:15
Финансовая газета

«Турецкий поток» ждет еще один ремонт

Финансовая газетавчера в 08:12
Интерфакс

«Турецкий поток» скоро остановится на еще один ремонт

Интерфаксвчера в 05:17

Добронравов не захотел работать в Театре Сатиры за 1 миллион рублей

Ранее директор Театра Сатиры предложил ему 1 миллион рублей в месяц, только бы Добронравов не реагировал на другие предложения сотрудничества и щадил свое сердце, которое беспокоило артиста из-за плотного графика.
Добронравов не захотел работать в Театре Сатиры за 1 миллион рублей
Evo-rus.comвчера в 06:51
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Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия06:31
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«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ

Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости06:49

Мишустин и Жириновский обсудили защиту от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину увольнять тех, кто во время распространения коронавируса не носит защитную маску, и обратил внимание на то, что глава кабмина также ею не пользуется.
РИА Новости06:17

Радий Хабиров обсудил вопросы здравоохранения с главврачами республики

Глава Башкирии Радий Хабиров 21 июля провел встречу с главными врачами крупных медучреждений республики, представителями Министерства здравоохранения Башкирии и учеными в области медицины.
ToDay News Ufa05:33
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Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости19:30
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Назван общий признак смартфонов, которые нельзя покупать в 2020 году

Некоторые производители смартфонов продолжают выпускать модели с одним гигабайтом оперативной памяти на борту, абсолютно не смущаясь от того факта, что на дворе уже 2020-й год, в котором пользоваться такими аппаратами не очень, мягко говоря, комфортно.
Planet Today02:38
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В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪвчера в 03:25
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Житель Крыма получил 8 лет колонии за участие в украинском НВФ

"Суд признал крымчанина виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ", - говорится в пресс-релизе.
Интерфакс - Россия06:53

Уральский завод возобновляет поставки новых аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в "КРЭТ" "Ростеха"), производитель аппаратов ИВЛ "Авента-М", возобновляет поставки новых аппаратов с аналогичным названием, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе КРЭТ.
РИА Новости05:33
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