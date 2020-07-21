Морской газопровод из России в Турцию через Черное море скоро остановится на еще один ремонт - с 27 июля по 10 августа, сообщает турецкая компания Botas. Ранее этим летом "Турецкий поток" останавливался на плановое обслуживание с 23 по 29 июня.

с чего всё началось

С 27 июля по 10 августа газопровод «Турецкий поток» снова закроют на ремонт. Это случится уже второй раз за месяц, поскольку предыдущее плановое обслуживание продолжалось с 23 по 29 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкую Botas.

«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт

Происшествия В Луцке заложники остаются в автобусе уже более семи часов Захвативший рейсовый автобус в центре украинского Луцка Максим Кривош (Плохой) удерживает пассажиров транспортного средства уже более семи часов.

Политика Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ. 804

Происшествия В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила из госбюджета 78 млн Махачкала, 21 июля 2020, 17:44 — REGNUM В Дагестане разоблачена преступная группа, состоявшая из адвокатов, сотрудников МВД и нотариусов, похитивших из госбюджета РФ не менее 78 млн рублей, сообщает 21 июля Следственный комитет РФ. 17

Музыка Группа Gorillaz выпустила клип Pac-Man Британская виртуальная группа Gorillaz выпустила очередной клип из своего нового проекта Song Machine.

Политика МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве» Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.

Общество Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются. 6,7K