Общество
Lenta.ru«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
С 27 июля по 10 августа газопровод «Турецкий поток» снова закроют на ремонт. Это случится уже второй раз за месяц, поскольку предыдущее плановое обслуживание продолжалось с 23 по 29 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкую Botas.
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Морской газопровод из России в Турцию через Черное море скоро остановится на еще один ремонт - с 27 июля по 10 августа, сообщает турецкая компания Botas. Ранее этим летом "Турецкий поток" останавливался на плановое обслуживание с 23 по 29 июня.Интерфакс05:17
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