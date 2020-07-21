Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостей«Турецкий поток» закроют с 27 июля по 10 августа из-за техработ

Газопровод «Турецкий поток» будет закрыт для прокачки топлива с 27 июля по 10 августа из-за технических работ.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось

«Турецкий поток» скоро остановится на еще один ремонт

Морской газопровод из России в Турцию через Черное море скоро остановится на еще один ремонт - с 27 июля по 10 августа, сообщает турецкая компания Botas. Ранее этим летом "Турецкий поток" останавливался на плановое обслуживание с 23 по 29 июня.
Интерфаксвчера в 05:17

Подробнее о событии

«Турецкий поток» приостановит прокачку газа

Взгляд.рувчера в 18:36

«Турецкий поток» закроют с 27 июля по 10 августа из-за техработ

Национальная служба новостейвчера в 17:56

«Турецкий поток» временно остановится с 27 июля

Вестник Кавказавчера в 05:34

«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт

Lenta.ruвчера в 12:28

«Турецкий поток» остановится из-за двухнедельного ремонта

Аргументы и Фактывчера в 07:52

Нитка «Турецкого потока» будет закрыта с 27 июля по 10 августа из-за техработ

ТАССвчера в 16:24

«Турецкий поток» скоро остановится на еще один ремонт

Интерфаксвчера в 05:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Общество

Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
Футбол

Сегодня определятся все призеры РПЛ и участники еврокубков от России

Сегодня, 22 июля, пройдут матчи заключительного 30-го тура российской футбольной Премьер-лиги.
BetOn 00:16
Общество

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
24
Экономика

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%. Таким образом Сбербанк стал единственным владельцем сервиса.
РБК 00:36
43
Политика

Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год

Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM вчера в 17:59
294
Происшествия

Суд вынес приговор сбившему в Новосибирске журналиста ВГТРК водителю

РБК 02:18
2
Политика

Погребинский заявил о способности России разгромить Украину без войны и танков

Киевский политолог Михаил Погребинский заявил о способности России "обескровить" Украину без применения военной силы.
Экономика сегодня 20 июля в 04:17
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru 20 июля в 09:07
437
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
1,4K
Происшествия

В Тамбовской области выявили 42 новых случая заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 42 пациентов в Тамбовской области, скончались два человека, сообщила администрация региона.
РИА Новости 02:35
389
Общество

Робота «Маркер» обучат ведению боя на дистанции в тысячи километров

РИА Новости вчера в 20:55
Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Коммерсантъ вчера в 16:28
710
Общество

Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 93 человека

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 22 июля выявлено 93 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 02:04
1,4K
Общество

В Австрии повторно ввели обязательное ношение масок в супермаркетах

В Австрии вернулись к практике обязательного ношения медицинских масок в супермаркетах, банковских и почтовых отделениях для борьбы с распространением COVID-19.
News.ru вчера в 15:51
5
Общество

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости вчера в 04:30
634
Общество

В Гидрометцентре назвали регионы с аномальным теплом

До конца текущей недели в зоне аномального тепла окажутся север европейской части России, Урала и Якутии.
РБК 01:43
Общество

Бесплатная онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam

Игра Star Wars: The Old Republic была разработана компанией BioWare и выпущена в 2011 году.
Известия вчера в 20:25
17
Кино

На Netflix состоялась премьера шоу «Проклятая»

На потоковом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Проклятая».
Inc-news.ru 19 июля в 15:39
1
Происшествия

В Челябинской области за сутки коронавирус выявлен у 138 человек

Челябинский обзор вчера в 02:25
2
Гаджеты

Смартфон OnePlus Nord получит 12 ГБ оперативной памяти

Evo-rus.com 02:08
12
Футбол

Названа сумма, которую Кокорин хочет заработать при переходе в «Зенит»

Gazeta.SPb 00:19
1
Политика

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
2,1K
Политика

Пелоси обвинила Трампа в кризисной ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп своим бездействием в отношении пандемии коронавируса создал кризисную ситуацию с распространением заболевания в стране, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
Известия вчера в 23:59
1
Общество

Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в РФ

Москва, 22 июля 2020, 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
REGNUM 01:40
9
Политика

Путин призвал продолжать строить современные корабли для ВМФ

Доля современных кораблей в российском Военно-морском флоте должна превысить 70% к 2027 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 20 июля в 07:56
736
Политика

Дегтярев собрался равняться на опыт прежних глав Хабаровского края

РЕН ТВ вчера в 22:10
13
Политика

В Белоруссии захотели разрыва союзного договора с Россией

Кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая выступила за расторжение союзного договора с Россией.
Рамблер вчера в 13:46
64
Общество

Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
59
Армия и оружие

NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams

Американский журнал The National Interest рассказал о главных особенностях современного танка Т-14 «Армата» российского производства и его преимуществами над американским M1 Abrams.
Территория новостей 19 июля в 06:52
Политика

В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией

«Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении.
Известия вчера в 22:34
19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное