Политика

РИА НовостиРИА НовостиТурция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции

Анкара привлекла около тысячи полицейских спецназа, чтобы помешать греческим пограничникам вытеснить беженцев с границы на турецкую территорию, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
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Турецкий спецназ начал мешать выдворению беженцев из Греции

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Шесть европейских стран подписали меморандум о создании Кибернетических сил ЕС быстрого реагирования, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны республики.
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Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
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На Украине будут приниматься противоэпидемиологические меры с запретом массовых мероприятий, заявляет заместитель министра здравоохранения страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
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Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
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Президент России Владимир Путин посетит 6 марта с рабочей поездкой Ивановскую область.
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МОК признал подписи Родченкова поддельными

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Сулейман Сойлу
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, Министр внутренних дел Турции с 31 августа 2016 года.
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