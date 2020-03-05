Анкара привлекла около тысячи полицейских спецназа, чтобы помешать греческим пограничникам вытеснить беженцев с границы на турецкую территорию, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции

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