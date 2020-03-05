Политика
РИА НовостиТурция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции
Анкара привлекла около тысячи полицейских спецназа, чтобы помешать греческим пограничникам вытеснить беженцев с границы на турецкую территорию, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
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Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
В четверг, 5 марта, в Кремле встретились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Кино
Богомолов сыграет злодея в сериале о Шерлоке Холмсе в царской России
Общество
В АТОР оценили ситуацию на мировом рынке туризма
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию на мировом туристическом рынке.
Политика
Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ
В ходе дискуссии журналист ТАСС, автор интервью "20 вопросов Владимиру Путину" Андрей Ванденко поинтересовался у Эллы Памфиловой, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Основной закон.
Происшествия
В России «заминировали» четвертый самолет за день
В экстренные службы поступило четвертое за сутки анонимное сообщение о заложенном в пассажирском самолете взрывном устройстве.
Политика
Шесть стран создали Кибернетические войска Евросоюза
Шесть европейских стран подписали меморандум о создании Кибернетических сил ЕС быстрого реагирования, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны республики.
Биатлон
Биатлонистки сборной России выиграли Кубок наций в зачёте Кубка IBU
Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Политика
В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов
Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Биатлон
Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Общество
Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето
В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Авто
Skoda тестирует новый электрический кроссовер Enyaq
Накануне в объектив шпионской фотокамеры попался новый электрический кроссовер Skoda Enyaq, новинка во многом будет схожа с Volkswagen ID.4. Как видно по фотографиям, пока многие детали кузова скрыты под маскирующими накладками, но уже сейчас можно сделать вывод, что передняя часть автомобиля напоминает концепт Vision iV, при этом выглядит менее угловатой и более обтекаемой.
Политика
Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".
Общество
Суд по интеллектуальным правам принял иск к Пугачевой
Суд по интеллектуальным правам (СИП) зарегистрировал иск некой Кристины Мартиросян к Алле Пугачевой, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Хоккей
Проворов применил жёсткий силовой приём против Овечкина в матче НХЛ
Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов применил жёсткий силовой приём против форварда «Вашингтон Кэпиталз» и соотечественника Александра Овечкина в матче (5:2) регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Здоровье
На Украине из-за коронавируса запретят массовые мероприятия
На Украине будут приниматься противоэпидемиологические меры с запретом массовых мероприятий, заявляет заместитель министра здравоохранения страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Экономика
Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года
Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
Армия и оружие
Сирийские и турецкие военные обменялись ракетными ударами в Идлибе
Энергетика
Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
Происшествия
Фигуранта по делу Шамсутдинова приговорили к двум годам условно
Транспорт
«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД
Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер.
Политика
Путин приедет с рабочим визитом в Ивановскую область
Президент России Владимир Путин посетит 6 марта с рабочей поездкой Ивановскую область.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова поддельными
Международный Олимпийский комитет согласился с тем, что подписи Григория Родченкова под рядом документов, из-за которых дисквалифицировали российских спортсменок, были поддельными.