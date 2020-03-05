Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВТурецкий спецназ намерен помешать выдворению беженцев из Греции

Турция отправила 1000 спецназовцев для защиты сирийский беженцев на границе с Грецией. Глава турецкого МВД сообщил, что Анкара намерена помешать Афинам выдворять мигрантов. Сулейман Сойлу заявил, что полиция Греции применяла насилие и якобы убила несколько человек.
Читать в источнике
Комментировать74

Подробнее о событии

Анкара намерена разместить на своей границе с Грецией до тысячи бойцов спецназа

Эхо Москвы10:23

Турецкий спецназ начал мешать выдворению беженцев из Греции

RT на русском06:54

МВД Турции: Греция пытается вытеснить беженцев от своих границ

Московский Комсомолец Турция04:58

Турция отправила 1000 бойцов спецназа для защиты беженцев

Lenta.ru05:55

Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции

РИА Новости05:37

Турция направит 1 тыс. спецназовцев на границу с Грецией из-за кризиса с беженцами

ТАСС05:23

Турция направит спецназ на границу с Грецией, чтобы не пустить беженцев назад

Коммерсантъ06:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Кремле

Слово и Дело 06:09
Футбол

«Химки» разгромили «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России

Футболисты подмосковных "Химок" обыграли московское "Торпедо" и вышли в полуфинал Кубка России.
РИА Новости 13:28
Музыка

Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России

REGNUM 02 марта в 13:52
Футбол

Бывший футболист сборной Дании заразился коронавирусом

Бывший футболист сборной Дании Томас Каленберг заразился коронавирусом.
РБК 12:08
Общество

Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.
RT на русском 12:34
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Биатлон

Губерниев опубликовал фрагмент документа по допинговому делу Логинова

Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram опубликовал фрагмент документа по допинговому делу действующего чемпиона мира по биатлону в спринтерской гонке Александра Логинова.
Газета.Ru 05:27
Общество

Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru 06:52
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ 13:31
Происшествия

Калужанин осуждён за одобрение теракта в архангельском УФСБ

Уголовное дело в отношении калужанина было возбуждено из-за его комментария к новости про взрыв в приемной архангельского управления ФСБ России 31 октября 2018 года — Любшин в двух своих комментариях высказал одобрение действиям несовершеннолетнего подрывника.
REGNUM 12:25
Экономика

Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с первым месяцем предыдущего года — до 14 904 рублей, сообщил Росстат.
РИА Новости вчера в 09:00
Политика

В турецком парламенте подрались депутаты

Известия вчера в 13:37
Общество

Телесваха Сябитова обвинила российских женщин в продажности

Ruposters.ru 11:33
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец 03 марта в 17:19
Политика

Верховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку

Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.
Интерфакс 13:32
Общество

Коммунисты возложили цветы к могиле Иосифа Сталина у Кремлевской стены

Эхо Москвы 06:08
Гаджеты

Своё виденье гибких смартфонов показала компания TCL

Первым продуктом стал смартфон-раскладушка, оснащенный гибким экраном, который скрывается внутри подвижных частей корпуса.
Live24 11:11
Гаджеты

Российские ювелиры создали Samsung Galaxy S21 за 2 690 000 рублей

Удача стала главной идеей новой коллекции дизайнов от российских ювелиров.
Android-robot.com 04:50
Экономика

ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»

Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Ведомости 02:57
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 11:57
Общество

Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии

Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий.
ТАСС 08:15
Политика

Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США

Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Ведомости 11:11
Музыка

Солист дуэта «Непара» выкупил песни и бренд группы за 10 тысяч рублей

OAnews 05:35
Происшествия

В ДТП в Липецкой области погибли три человека

Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
ТАСС 06:18
Биатлон

Немка Херрман выиграла женский спринт на этапе КМ

В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону подошел к концу женский спринт.
Газета.Ru 12:48
Наука

Выявлен более агрессивный подтип коронавируса

Коронавирус разделился на два подтипа L и S, из которых L образовался в результате мутации подтипа S, являющийся первоначальной формой возбудителя.
Ёлдаш вчера в 10:39
Общество

В Петербурге 700 студентов отправили на карантин из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге сразу 700 студентов закрыли на 14-дневный карантин в здании общежития университета имени Мечникова из-за контактов с итальянцем, у которого подозревают коронавирус COVID-19.
Ридус 12:24
Футбол

Роналдиньо задержали в Парагвае из-за возможной подделки паспорта

Бывший футболист сборной Бразилии, «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо был задержан в Парагвае по подозрению в использовании для въезда в страну фальшивого паспорта.
РБК 01:32
Политика

Эрдоган пригласил Путина в Турцию к 100-летию дипотношений

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию в связи со 100-летием установления дипотношений между двумя странами.
РИА Новости 12:51
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
РИА Новости 09:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сулейман Сойлу
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, Министр внутренних дел Турции с 31 августа 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное