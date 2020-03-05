Политика
Деловое.ТВТурецкий спецназ намерен помешать выдворению беженцев из Греции
Турция отправила 1000 спецназовцев для защиты сирийский беженцев на границе с Грецией. Глава турецкого МВД сообщил, что Анкара намерена помешать Афинам выдворять мигрантов. Сулейман Сойлу заявил, что полиция Греции применяла насилие и якобы убила несколько человек.
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