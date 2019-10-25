В сети появилось видео, на котором главный тренер молодежной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт раздает пощечины игрокам в раздевалке и громко кричит на них. Футболисты с опущенными головами смотрели вниз и ничего не отвечали тренеру. В социальных сетях Курта серьезно критикуют.

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