Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессТурецкий тренер бил игроков молодежной команды в раздевалке

В сети появилось видео, на котором главный тренер молодежной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт раздает пощечины игрокам в раздевалке и громко кричит на них. Футболисты с опущенными головами смотрели вниз и ничего не отвечали тренеру. В социальных сетях Курта серьезно критикуют.
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Футбольный тренер в Турции бил игроков молодежной команды в раздевалке

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Тренер турецкой команды побил футболистов в раздевалке

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Футбольный тренер уличен в избиении юных игроков

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Турецкий тренер бьёт юных игроков в раздевалке: кто такой Халит Курт

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В Турции главный тренер команды избил своих игроков в перерыве матча - в итоге клуб одержал волевую победу

Евро-футбол.ру09:10

Турецкий тренер бил игроков молодежной команды в раздевалке

Спорт-Экспресс08:59

В Турции тренер дал пощечины игрокам в раздевалке

Матч ТВ08:55
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:36, Ашберн
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Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

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Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
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«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
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В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье

Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вести.Ru 08:24
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В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ об атаке на севере Сирии

"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями не соответствуют действительности", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Алексей Бакин.
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После гибели футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских

После гибели 36-летнего футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских.
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Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
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Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
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Ученые нашли «вход» для комет внутрь Солнечной системы

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Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
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«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
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Нидерланды и Бельгия могут создать объединенный чемпионат

Руководители пяти лучших клубов из Бельгии («Гент», «Брюгге», «Генк», «Андерлехт» и «Стандард») встретились с коллегами из шестерки лучших клубов Нидерландов («Аякс», «АЗ Алкмар», «Утрехт», «Фейеноорд», ПСВ и «Витесс»).
Sportbox.RU 16:16
Армия и оружие

Российскую военную базу задумали создать в Африке

Центральноафриканская Республика (ЦАР) изучает возможность создания на своей территории российской военной базы.
Lenta.ru 03:54
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Новая Hyundai Sonata российской сборки получила ОТТС

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Hyundai Sonata российской сборки.
Автоновости дня 01:35
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Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»

Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
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Сына продюсера Роднянского назначили советником премьера Украины

Сын основателя телеканала "1+1", в 2015 году выпустившего сериал "Слуга народа"с Владимиром Зеленским в главной роли, Александра Роднянского назначен главным экономическим советником кабмина Украины.
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Haval может наладить в РФ выпуск нового кроссовера

Производство полноприводного «рамника» на тульском заводе Haval могут наладить уже в 2020 году.
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Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
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Политика

Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины

На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.
Газета.Ru 16:26
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Минэнерго РФ отметило надежность Эр-Рияда после атаки на НПЗ

Саудовская госкорпорация Saudi Aramco смогла оперативно восстановить нефтяные мощности после атаки на свои НПЗ, что подтверждает надежность компании как крупнейшего игрока нефтяного рынка.
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Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare

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В Москве полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту

Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
РБК 12:29
Политика

Медведев ответил американскому министру

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на слова министра торговли США Уилбура Росса о рисках вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает РИА Новости.
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Forbes назвал богатейших женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН вчера в 02:51
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Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
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Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел

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Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
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