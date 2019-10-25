Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессТурецкий тренер бил игроков молодежной команды в раздевалке

В сети появилось видео, на котором главный тренер молодежной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт раздает пощечины игрокам в раздевалке и громко кричит на них. Футболисты с опущенными головами смотрели вниз и ничего не отвечали тренеру. В социальных сетях Курта серьезно критикуют.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тренер турецкой команды побил футболистов в раздевалке

Pravda.Ru09:41

В Турции тренер дал пощечины игрокам в раздевалке

Матч ТВ08:55

Футбольный тренер в Турции бил игроков молодежной команды в раздевалке

Известия09:23

В Турции главный тренер команды избил своих игроков в перерыве матча - в итоге клуб одержал волевую победу

Евро-футбол.ру09:10

Турецкий тренер бил игроков молодежной команды в раздевалке

Спорт-Экспресс08:59

Футбольный тренер уличен в избиении юных игроков

Вести.Ru09:35

Турецкий тренер: люди написали проклятия в адрес моей матери, я их вычислил

Чемпионат10:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Происшествия

На западе Москвы в ДТП с шестью машинами и автобусом погиб человек

РБК 12:06
Происшествия

Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье

БИЗНЕС Online 08:40
Кино

Съемки «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра: Пробы грима Харли Квинн

Режиссер первого «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр опубликовал в Instagram пробы грима Харли Квинн в исполнении Марго Робби.
КиноПоиск 08:04
Здоровье

Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Петрозаводск говорит вчера в 10:48
Армия и оружие

Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Вести.Ru 11:25
Авто

Представлен УАЗ «Патриот» для ДПС

Была представлена новая версия внедорожника УАЗ «Патриот», предназначенная для ДПС.
Vevby.ru вчера в 10:34
Армия и оружие

Военная полиция России провела патрулирование границы Сирии с Турцией

Российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы по новому маршруту от Камышли до Маталы, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 13:09
Общество

Проживающую 20 лет в школе российскую учительницу обеспечат жильем

Врио мэра Челябинска Наталья Котова приняла решение обеспечить педагога Елену Михальченко, 20 лет проживающую в школьной пристройке, собственным жильем.
Lenta.ru 05:09
Происшествия

Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

Ранее следствие сообщало, что утром 26 сентября пьяные девушки 15 и 16 лет во Владимире напали на идущую в школу девочку.
РИА Новости 12:50
Происшествия

В Татарстане мальчик провалился в люк на глазах у матери

Газета.Ru вчера в 20:05
Общество

Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.
РБК 09:39
Общество

Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета 12:42
Кино

Netflix показал новые кадры из первой серии «Ведьмака»

В преддверии выхода первого сезона долгожданного «Ведьмака» на сайте итальянского издания Corriere появились кадры из 1 серии.
Киноафиша России вчера в 04:59
Общество

Уральские жители жалуются на проблемы со связью «Мотив»

ИА "Ореанда-Новости" Сотовая связь под названием «Мотив», действующая на территории Уральского региона, перестала сегодня работать.
Ореанда-Новости 12:34
Политика

Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Lenta.ru 02:18
Происшествия

В Москве полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту

Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
РБК 12:29
Общество

Глава «дочки» РЖД назвал дату запуска новых поездов с душем

До 2025 года "Трансмашхолдинг" планирует поставить РЖД 3,7 тысячи пассажирских вагонов общей стоимостью 237 миллиардов рублей.
Москва 24 12:07
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк активно поддержали больные онкологией россияне

Российскую популярную актрису Анастасию Заворотнюк горяче поддерживают и сопереживают россияне, у которых обнаружена онкология.
Evo-rus.com 10:55
Футбол

Хаби Алонсо может стать помощником Моуринью в «Реале»

Бомбардир.ру 11:35
Происшествия

В Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов

В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина.
РБК 12:44
Происшествия

Погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

Вести.Ru 11:30
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными выступлениями в российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве.
Pravda.Ru 01:19
Транспорт

В России могут ввести оплату проезда бонусами за сданные бутылки

Минтранс России вместе с ведомствами и субъектами, в которых есть метрополитены, прорабатывает вопрос об установке фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры с зачислением бонусов по возмещению части стоимости проезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ в пятницу.
РИА Новости 10:50
Футбол

Ибрагимович повторил жест Симеоне

Матч ТВ 03:58
Авто

Volkswagen представил Golf восьмого поколения

Немецкая компания Volkswagen представила в немецком городе Вольфсбург новый Volkswagen Golf восьмого поколения.
REGNUM 02:30
Политика

Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru 08:24
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости 06:55
Гаджеты

Apple сократит производство смартфонов iPhone 11 Pro и 11 Pro Max

Число выпуска смартфонов iPhone 11 Pro и 11 Pro Max будет сокращено на 2 миллиона устройств.
RuNews24.ru 13:17
Гаджеты

RED закрывает проект по выпуску голографических смартфонов Hydrogen

MobiDevices 05:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное