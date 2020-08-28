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РИА Новости
РИА Новости

Туристическая компания «Санвэй» объявила о прекращении деятельности

"Обращаем ваше внимание, что имеется существенный объем подтвержденных туров, которые состоятся в срок", — указывается в сообщении. Компания просит для уточнения информации о них самостоятельно обратиться непосредственно к туроператору, сформировавшему соответствующий продукт.В источнике
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URA.Ru

Уральская турфирма разоряет россиян по всей стране. Они вынуждены продавать квартиры

URA.Ru09:46
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«Будьте людьми!» – турагенты пытаются выяснить, что будет с турами, забронированными через «Клео Тур» и «Тур-бокс»

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Ущерб для туристов от остановки «Клео Тур» может достигать 100-200 млн рублей

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Крупнейшая система бронирования туров объявила о банкротстве: пострадают сотни екатеринбургских туристов

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АТОР назвала сумму ущерба от ухода с рынка туркомпании «Санвэй»

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«РоссТур» 2.0? В России прекратил работу крупный центр бронирования туров

Уралинформбюро04:02

СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфаксвчера в 19:02
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РФС отменил удаление игрока «Динамо» Скопинцева в матче с «Зенитом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что удаление защитника московского "Динамо" Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура чемпионата России было отменено.
Газета.Ru09:58

Премьера фильма «Вратарь галактики» прошла в Москве

Премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" прошла в кинотеатре "Октябрь" при полном зале: на места, которые не могли занять зрители из-за рекомендаций Роспотребнадзора, организаторы усадили "инопланетян", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости26 августа в 05:27
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