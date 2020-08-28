Туристическая компания «Санвэй» объявила о прекращении деятельности
"Обращаем ваше внимание, что имеется существенный объем подтвержденных туров, которые состоятся в срок", — указывается в сообщении. Компания просит для уточнения информации о них самостоятельно обратиться непосредственно к туроператору, сформировавшему соответствующий продукт.В источнике
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Европейско-Азиатские новости05:54