Экономика

Российская газетаРоссийская газетаТуристические доходы Грузии существенно снизились из-за оттока россиян

В августе 2019 года доходы Грузии от туризма оказались на 46,8 миллиона долларов (10,6 процента) меньше, чем в августе годом ранее. В июле потери были 57,8 миллиона долларов (13,3 процента).
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Доходы Грузии от туризма в августе сократились на $47 млн из-за снижения турпотока из РФ

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