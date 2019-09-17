Экономика
Российская газетаТуристические доходы Грузии существенно снизились из-за оттока россиян
В августе 2019 года доходы Грузии от туризма оказались на 46,8 миллиона долларов (10,6 процента) меньше, чем в августе годом ранее. В июле потери были 57,8 миллиона долларов (13,3 процента).
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Доходы Грузии от туризма в августе сократились на $47 млн из-за снижения турпотока из РФ
Интерфаксвчера в 03:00
Туристические доходы Грузии существенно снизились из-за оттока россиян
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 20:17, Вашингтон
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