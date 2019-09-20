Экономика
Российская газетаТуристические доходы Грузии существенно снизились из-за оттока россиян
В августе 2019 года доходы Грузии от туризма оказались на 46,8 миллиона долларов (10,6 процента) меньше, чем в августе годом ранее. В июле потери были 57,8 миллиона долларов (13,3 процента).
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Доходы Грузии от туризма в августе сократились на $47 млн из-за снижения турпотока из РФ
Интерфакс18 сентября в 03:00
Туристические доходы Грузии существенно снизились из-за оттока россиян
Российская газета17 сентября в 15:19
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 00:58, Вашингтон
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РЕН ТВ 18 сентября в 14:20
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Белый дом отказался разглашать детали жалобы разведчика на Трампа
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После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
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Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
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RT на русском 18 сентября в 08:32
Происшествия
Задержанные суда КНДР прибыли в Находку
Представитель погрануправления ФСБ России по Приморскому краю заявил, что задержанные суда КНДР, экипаж которого напал на пограничников из России, прибыли в Находку.
Газета.Ru вчера в 23:32
Политика
Владимир Путин выступил на Форуме оружейников в Ижевске
Президент России 19 сентября выступил с восьмиминутной речью на Форуме оружейников в Ижевске.
Деловой квадрат вчера в 11:23
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Общество
«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники
Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС вчера в 21:59
Армия и оружие
Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.
РБК вчера в 19:25
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru вчера в 10:03
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В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман
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Базель — Краснодар 5:0
Два российских футбольных клуба, «Краснодар» и ЦСКА проведут матчи группового этапа Лиги Европы.
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Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Происшествия
Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО
Радио Комсомольская правда вчера в 07:09
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Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
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Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение
Paparazzi.ru вчера в 06:02
Армия и оружие
В сирийском Дамаске прогремело два взрыва
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В России самое большое число вакансий с высокой заработной платой представлено сегодня в Красноярском крае, Москве, Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Санкт-Петербурге.
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Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.
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Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».
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PC Gamer раньше времени «слил» информацию о Total War Saga: Troy
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Трамп принял Цукерберга в Белом доме
Трамп принял Цукерберга у себя в Овальном кабинете. Хозяин Белого дома назвал прошедшую встречу приятной.
Экономика сегодня вчера в 21:03