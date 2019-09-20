Экономика

Российская газетаРоссийская газетаТуристические доходы Грузии существенно снизились из-за оттока россиян

В августе 2019 года доходы Грузии от туризма оказались на 46,8 миллиона долларов (10,6 процента) меньше, чем в августе годом ранее. В июле потери были 57,8 миллиона долларов (13,3 процента).
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Грузия потеряла почти $47 млн из-за российских туристов

Телеканал 360°18:28

Грузия теряет деньги из-за снижения потока туристов из России

Газета.Ru17 сентября в 15:44

Центробанк Грузии посчитал потери от снижения турпотока из России

Известиявчера в 05:37

Доходы Грузии от туризма в августе сократились на $47 млн из-за снижения турпотока из РФ

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Нацбанк: Грузия в августе потеряла 10% доходов от туристов

Sputnik Грузия02:25

Туристические доходы Грузии существенно снизились из-за оттока россиян

Российская газета17 сентября в 15:19

В Грузии подсчитали, сколько потеряли из-за снижения турпотока из РФ

РЕН ТВ17 сентября в 14:14
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«Спартак» вылетел на матч против «Уфы»

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Глава МИД Украины заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что он дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по предоставлению Донбассу особого статуса в составе Украины.
ТАСС вчера в 10:28
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France Football утвердил трофей имени Льва Яшина

Вести.Ru 07:02
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Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
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Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен

В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник вчера в 06:55
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В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя

Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Политика

В Крыму исключили заход кораблей НАТО в Азовское море

Депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что Россия не позволит военным кораблям НАТО получить доступ к Азовскому морю.
РЕН ТВ 09:03
Футбол

Лудогорец — ЦСКА 5:1

Газета.Ru 16:51
Общество

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.
РБК 23:00
Политика

Американская разведка продолжает копать под Трампа

Сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США с неким иностранным лидером.
Вести.Ru 00:21
Политика

В МИД РФ отреагировали на слова посла Украины о «распаде России»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Белграде Александра Александровича о «распаде России», заявив, что украинская дипломатия вместо работы над ошибками ищет «любимые грабли».
Экономика сегодня 14:27
Общество

Мэрия Москвы перенесла согласованный митинг оппозиции на 29 сентября

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Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж за миллионера

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Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
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Детей из России облили горящим маслом в Турции

В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.
Газета.Ru 20:11
Политика

Российский космонавт не получил новую должность из-за жены-американки

Служба безопасности Роскосмоса отказала в должности первому заместителю начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавту Юрию Маленченко из-за жены-американки.
Газета.Ru 20:21
Общество

Лукашенко наказал премьера и других чиновников за инцидент в гомельской школе

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Появились новые кадры с расстрелянным московским полицейским

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В РПЦ опровергли отказ крестить рожденных с помощью ЭКО младенцев

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщина, которая прибегает к процедуре ЭКО, «параллельно делает минимум три—пять абортов».
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Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе

Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
РЕН ТВ 14:12
Шоу-бизнес

Актер Максим Колосов травмировал глаз во время съемок в Благовещенске

Фильм «Последствия» станет четвертой по счету картиной, снятой в Благовещенске во время фестиваля «Амурская осень».
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Лорис Кариус: «Беру на себя ответственность за первый гол»

Вы можете злиться и разочаровываться. Я беру на себя ответственность за первый гол.
Спорт-Экспресс 18:35
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Появился список устройств Samsung, которые получат новую Android 10

3 сентября прошла официальная презентация новой операционной системы Android 10. Первыми получили обновление смартфоны Google Pixel.
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Армия и оружие

Ядерную войну между Россией и США показали в ролике

News.ru вчера в 09:51
Армия и оружие

На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

РИА Новости 18:31
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Задержанные суда КНДР доставили в Находку

Задержанные суда КНДР, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, доставили в Находку.
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Здоровье

Счетная палата раскритиковала систему помощи инвалидам в России

Как отмечается в отчете Счетной палаты, основной причиной инвалидности взрослых до 2016 года были болезни системы кровообращения, с 2017 года — злокачественные новообразования.
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Раскрыты детали реформы обеспечения россиян лекарствами

В ходе реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».
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