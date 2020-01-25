Общество
Российская газетаТуристические компании Китая прекращают организацию групповых туров
Китайские турагентства прекращают с субботы организацию групповых туров внутри страны и за границу. Такие действия предприняты для предотвращения распространения коронавируса. От заболевания умерли 42 человека, инфицированы более 1300, сообщает китайское государственное телевидение.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:06, Ашберн
Хоккей
Сборная Атлантического дивизиона вышла в финал Матча звезд НХЛ
В полуфинале Матча звезд НХЛ сборная Атлантического дивизиона обыграла команду Столичного дивизиона — 9:5. В составе победителей по хет-трику оформили Давид Пастрняк и Энтони Дюклер.
Кино
Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России
Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля
Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
Общество
Работающим на митингах полицейским сделают надбавки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Армия и оружие
Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз
Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева приклеила накладные ресницы на лоб
Вчера Кудрявцева показала подписчикам видео, на котором она снимает искусственные ресницы с глаз и прикрепляет ко лбу.
Общество
Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
Семь случаев заболевания новым коронавирусом выявлено к вечеру субботы в приграничных с Россией регионах Китая, следует из информации российского Минздрава, которую опубликовал в своем Telegram-канале замминистра Олег Салагай.
Технологии
Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Культура
Опубликована взломанная переписка Мединского с «духовником Путина»
В сети появилась взломанная переписка, которую якобы вели помощник президента, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
Здоровье
Врач рассказал, что делать при обнаружении симптомов коронавируса
Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал "Звезде", как вести себя при обнаружении симптомов коронавируса.
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Происшествия
В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
Власти Шанхая сообщили о первом скончавшемся в городе от нового коронавируса, там зафиксировано 40 случаев заражения, передает агентство Рейтер.
Происшествия
Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве
Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Общество
Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
Культура
Телешоу «Слабое звено» возвращается в эфир
Телевикторина «Слабое звено», получившая популярность в начале 00-х, вернется в эфир. Ведущей шоу останется Мария Киселева.
Культура
Экс-солистка «Ленинграда» написала письмо Владимиру Зеленскому
Прекрасная певица из Шлиссельбурга — экс-солистка «Ленинграда» Василиса Старшова (та самая, которая исполнила хит про лабутены, после чего решила покинуть коллектив Сергея Шнуроува и отправилась в самостоятельное плавание) — только что совершенно феерично выступила в первом туре конкурса «Голос Украины».
Авто
Названы правила прогрева современных двигателей
Кино
Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
Компания Netflix подтвердила, что выпустит анимационный фильм, действие которого будет разворачиваться во вселенной "Ведьмака".
Общество
Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году
Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
Происшествия
Украинцы пострадали при нападении на молдавский Ми-8 в Афганистане
Пресс-служба Органа гражданской авиации Молдавии в субботу сообщила об атаке, которой в Афганистане подвергся вертолет Ми-8 одной из частных молдавских компаний.
Космос
Космонавты испекли печенье на МКС
Общество
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с жертвами землетрясения
Президент РФ Владимир Путин выразил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения в восточной провинции Элязыг, сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Татьяна Голикова: Штат Пенсионного фонда России может быть сокращен
Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, это связано с внедрением цифровых сервисов.
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.