Китайские турагентства прекращают с субботы организацию групповых туров внутри страны и за границу. Такие действия предприняты для предотвращения распространения коронавируса. От заболевания умерли 42 человека, инфицированы более 1300, сообщает китайское государственное телевидение.

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