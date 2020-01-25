Общество

Российская газетаРоссийская газетаТуристические компании Китая прекращают организацию групповых туров

Китайские турагентства прекращают с субботы организацию групповых туров внутри страны и за границу. Такие действия предприняты для предотвращения распространения коронавируса. От заболевания умерли 42 человека, инфицированы более 1300, сообщает китайское государственное телевидение.
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Турагентов Китая обязали полностью прекратить групповые туры

Известия10:24

Туристические компании Китая прекращают организацию групповых туров

Российская газета09:28

Туристические компании Китая прекратили организацию групповых туров

РИА Новости08:45

Туркомпании Китая прекращают организацию групповых туров

RT на русском09:07

Туристические компании Китая отказались от групповых туров из-за коронавируса

Газета.Ru09:02

СМИ: турагентства Китая прекращают организацию групповых поездок из-за пневмонии

ТАСС08:49

Китай решил прекратить организацию групповых туров на фоне вспышки вируса

РБК09:25
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:06, Ашберн
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