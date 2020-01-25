Общество
Российская газетаТуристические компании Китая прекращают организацию групповых туров
Китайские турагентства прекращают с субботы организацию групповых туров внутри страны и за границу. Такие действия предприняты для предотвращения распространения коронавируса. От заболевания умерли 42 человека, инфицированы более 1300, сообщает китайское государственное телевидение.
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Футбол
Скауты «Спартака» посетили матч «Валенсия» — «Барселона»
Матч 21-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Барселоной», который состоялся 25 января и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0, посетили скауты нескольких клубов.
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Опубликована карта мозга в высоком разрешении
Наука
Стресс действительно делает седыми волосы
Повреждение клеток отвечающих за цвет волос, происходит из-за гормонов стресса.
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О трагедии Волочковой рассказал Цискаридзе
О балерине Анастасии Волочковой высказался народный артист России Николай Цискаридзе. Он порассуждал в эфире программы «И грянул Грэм».
Происшествия
Под Калугой перевернулся автобус с паломниками
В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Общество
Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании и снегопаде
Снегопады, метели и умеренные морозы ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Технологии
ФАС представила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ представила предварительный список программ, которые должны быть установлены на смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с поддержкой Smart TV, реализуемых на территории России.
Авто
Блоггеры рассказали о 1200-сильном Ramsmobile
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Обнаружен неудаляемый Android-вирус
Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Политика
Адвокаты Трампа начали его защиту на процессе по импичменту
Адвокаты президента США Дональда Трампа начали представление позиции защиты на процессе по делу об импичменту в сенате, передает РИА "Новости".
Общество
Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции
Президент России Владимир Путин в телеграмме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в провинции Элязыг.
Политика
Путин в Палестине поднял упавшую фуражку офицера караула
Экономика
На Сахалине и Курилах лососей в 2019 году поймали немного и в 2020-м не рассчитывают на большее
В 2019 году суммарный вылов всех видов красной рыбы на Сахалине и Курилах составил всего 76 тысяч тонн — на 50 тысяч меньше прошлогоднего показателя.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 54
54 человек стали жертвами нового коронавируса в КНР. Об этом в воскресенье сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, причиной стала Украина
Армия и оружие
Минобороны РФ оценило «перехват» США российской колонны в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Общество
Военные помогают очищать от снежных заносов дороги на Алтае
Как сообщалось, после снежного шторма, обрушившегося на регион неделю назад, отрезанными от транспортного сообщения оказались 25 населённых пунктов.
Происшествия
Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве
Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Гаджеты
Появились изображения новой процессорной системы охлаждения AMD Wraith Prism
Китайский сайт XFastest опубликовал изображения улучшенной версии существующей системы охлаждения AMD Wraith Prism.
Авто
В ГИБДД разъяснили новый закон о регистрации авто
При втором варианте водитель оплачивает госпошлину 850 рублей и получает в ГИБДД только свидетельство о регистрации с уже присвоенным автомобилю госномером, а за изготовлением самих номеров (металлических табличек, которые крепятся на машину) обращается в специализированную организацию.
Футбол
«Аталанта» в гостях разгромила «Торино» со счетом 7:0
Армия и оружие
В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24
Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
Фигурное катание
Чемпионка Европы Косторная прокомментировала свою победу на турнире
Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о своих эмоциях после победы на чемпионате Европы - 2020, передает Sport24.
Политика
Путин поручил прокуратуре проверить законность приговора Котову
Президент России Владимир Путин поручил проверить "законность и обоснованность" обвинительного приговора активисту Константину Котову, который был задержан после санкционированной акции 10 августа 2019 года в Москве.
Армия и оружие
Казахские авиакомпании отрицают перевозку оружия в Ливию
Казахские авиакомпании отрицают перевозку оружия в Ливию из Объединенных Арабских Эмиратов, которые поддерживают армию фельдмаршала Халифы Хафтара.
Общество
США планируют вывезти своих граждан из китайского Уханя
По данным издания, американских граждан и дипломатов планируется вывезти из города чартерным авиарейсом.
Шоу-бизнес
У Оксаны Воеводиной диагностировали отек мозга
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