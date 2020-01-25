Общество

Российская газетаРоссийская газетаТуристические компании Китая прекращают организацию групповых туров

Китайские турагентства прекращают с субботы организацию групповых туров внутри страны и за границу. Такие действия предприняты для предотвращения распространения коронавируса. От заболевания умерли 42 человека, инфицированы более 1300, сообщает китайское государственное телевидение.
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Туркомпании Китая прекращают организацию групповых туров

RT на русском09:07

Турагентов Китая обязали полностью прекратить групповые туры

Известия10:24

Туристические компании Китая прекращают организацию групповых туров

Российская газета09:28

Китай решил прекратить организацию групповых туров на фоне вспышки вируса

РБК09:25

В Китае от нового коронавируса погиб 41 человек

Эхо Москвы11:00

СМИ: турагентства Китая прекращают организацию групповых поездок из-за пневмонии

ТАСС08:49

Туристические компании Китая прекратили организацию групповых туров

РИА Новости08:45
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