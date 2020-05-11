с чего всё началось

Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».

Общество Путин объявил о новых выплатах на детей Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин. 611

Политика Путин 11 мая рассмотрит возможность продления нерабочих дней В понедельник Владимир Путин планирует провести совещание по текущей ситуации с коронавирусом в регионах, на котором также будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. 5,4K

Общество Президент России объявил о завершении нерабочего периода Президент объявил, что подписал указ по взаимодействию центра и регионов по этапам выхода из ограничений и что с завтрашнего дня в нашей стране завершается нерабочий период, который был объявлен в конце марта.

Экономика Промсвязьбанк продал почти все запасы золота Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий. 419

Общество В Туле вводится обязательный масочный режим Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области. 10

Происшествия Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы В Москве обокрали квартиру дочери советника президента России Валентина Юмашева. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает РЕН ТВ. 67

Авто АвтоВАЗ рассказал о раллийной Lada Katran Производители отечественного концерна АвтоВАЗ рассказали о необычной раллийной модели, получившей название Lada Katran. 4

Экономика Путин объявил о списании налогов малому и среднему бизнесу ИП и компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей полностью спишут налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал. 105

Политика Губернатор Воронежской области прокомментировал послание президента Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал сегодняшнее большое послание президента РФ к гражданам в связи с коронавирусом. 16

Политика Власти Чувашии не разрешили работать всем организациям Ранее в Чувашии была разрешена работа производственных предприятий, организаций строительной отрасли и отдельных сфер услуг, которые выполняют требования по соблюдению необходимых мер безопасности. 4

Общество Сайт Госуслуг рухнул после обращения Путина Сайт предоставления федеральных госуслуг упал после заявления президента Владимира Путина о возможности оформить там заявление на получение единовременной выплаты в 10 тыс рублей на ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно. 1

Энергетика Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки. 52

Фигурное катание Плющенко вступился за Трусову после нападок хореографа Тутберидзе Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил хореографу Алексею Железнякову, который ранее подверг сомнению успехи Александры Трусовой в будущем. 12

Происшествия Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили. 918

Политика Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней Введенный в конце марта всеобщий режим нерабочих дней завершится 12 мая, сообщил президент Владимир Путин на совещании с Правительством РФ по теме пандемии COVID-19. 14

Здоровье Новый случай коронавируса зафиксирован в китайском Ухане Состояние пациента оценивается как тяжелое. За сутки в провинции Хубэй выявили еще 17 новых бессимптомных носителей вируса. 496

Гаджеты Qualcomm представила обновленный процессор Snapdragon 768G Redmi K30 5G Racing Edition With New Snapdragon 768G SoC Launched https: / / t.co / Lbfrzvqqit — Techindia24 (@ tech_india24) May 11, 2020 Компания Qualcomm сообщила, что новый набор микросхем был создан для того, чтобы "обеспечить захватывающие игровые возможности и по-настоящему глобальный 5G". 1

Единоборства Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом на UFC 249 В главном бою соревнований американец Тони Фергюсон встретился с соотечественником Джастином Гэтжи.

Общество Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу. 44

Здоровье В Минздраве назвали пять способов профилактики коронавируса На сегодняшний день в России выявлено более 221 тыс. заразившихся коронавирусом, выздоровели — свыше 39 тыс. пациентов, умерли — 2 009.