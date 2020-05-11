Коронавирус
РБКПравительство назвало условия открытия российских курортов этим летом
Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
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с чего всё началось
"Будем надеяться, что граждане будут проявлять сознательность и все-таки соблюдать необходимые требования и самоограничения еще немного для того, чтобы мы все могли отдохнуть в нашей любимой стране", – отметил он в эфире телеканала "Россия 24".Москва 2406:26
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Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 09:41
Политика
Путин 11 мая рассмотрит возможность продления нерабочих дней
В понедельник Владимир Путин планирует провести совещание по текущей ситуации с коронавирусом в регионах, на котором также будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Право.ру вчера в 11:50
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая
Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 10:53
Общество
Президент России объявил о завершении нерабочего периода
Президент объявил, что подписал указ по взаимодействию центра и регионов по этапам выхода из ограничений и что с завтрашнего дня в нашей стране завершается нерабочий период, который был объявлен в конце марта.
Тульские новости 09:29
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
Общество
В Туле вводится обязательный масочный режим
Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
REGNUM 05:44
Происшествия
Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы
В Москве обокрали квартиру дочери советника президента России Валентина Юмашева. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 08:55
Авто
АвтоВАЗ рассказал о раллийной Lada Katran
Производители отечественного концерна АвтоВАЗ рассказали о необычной раллийной модели, получившей название Lada Katran.
Car.ru вчера в 06:24
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Экономика
Путин объявил о списании налогов малому и среднему бизнесу
ИП и компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей полностью спишут налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал.
Profibeer.ru 10:29
Политика
Губернатор Воронежской области прокомментировал послание президента
Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал сегодняшнее большое послание президента РФ к гражданам в связи с коронавирусом.
Гудвилл.онлайн 10:49
Кино
В новых «Пиратах Карибского моря» Джека Воробья будет играть женщина
DailyShow.Ru 08 мая в 16:08
Общество
Беглов рассказал, как будет жить Петербург до 31 мая
Губернатор сообщил, что до 31 мая в Петербурге останутся в силе все ограничения и запреты.
МР7.ру 12:26
Политика
Власти Чувашии не разрешили работать всем организациям
Ранее в Чувашии была разрешена работа производственных предприятий, организаций строительной отрасли и отдельных сфер услуг, которые выполняют требования по соблюдению необходимых мер безопасности.
PRO Город Чебоксары 11:34
Общество
Сайт Госуслуг рухнул после обращения Путина
Сайт предоставления федеральных госуслуг упал после заявления президента Владимира Путина о возможности оформить там заявление на получение единовременной выплаты в 10 тыс рублей на ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно.
Московский Комсомолец 11:10
Гаджеты
MacBook Pro 13 получил сверхмощную 87-ваттную зарядку
Речь идет о Pro-модели ноутбука MacBook 13, которая, в отличие от других представителей серии, получила 87-ваттную зарядку.
Faktom вчера в 10:58
Энергетика
Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей
Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки.
Российская газета 09:43
Фигурное катание
Плющенко вступился за Трусову после нападок хореографа Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил хореографу Алексею Железнякову, который ранее подверг сомнению успехи Александры Трусовой в будущем.
Народные новости вчера в 12:11
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Политика
Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней
Введенный в конце марта всеобщий режим нерабочих дней завершится 12 мая, сообщил президент Владимир Путин на совещании с Правительством РФ по теме пандемии COVID-19.
Экономика сегодня 09:14
Здоровье
Новый случай коронавируса зафиксирован в китайском Ухане
Состояние пациента оценивается как тяжелое. За сутки в провинции Хубэй выявили еще 17 новых бессимптомных носителей вируса.
Слово и Дело вчера в 02:32
Политика
Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09 мая в 09:30
Театры
Умерла актриса МДТ Светлана Григорьева
Piter.tv 09:29
Гаджеты
Qualcomm представила обновленный процессор Snapdragon 768G
Redmi K30 5G Racing Edition With New Snapdragon 768G SoC Launched https: / / t.co / Lbfrzvqqit — Techindia24 (@ tech_india24) May 11, 2020 Компания Qualcomm сообщила, что новый набор микросхем был создан для того, чтобы "обеспечить захватывающие игровые возможности и по-настоящему глобальный 5G".
NewInform 05:28
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом на UFC 249
В главном бою соревнований американец Тони Фергюсон встретился с соотечественником Джастином Гэтжи.
Vprognoze.ru вчера в 03:48
Общество
Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
Здоровье
В Минздраве назвали пять способов профилактики коронавируса
На сегодняшний день в России выявлено более 221 тыс. заразившихся коронавирусом, выздоровели — свыше 39 тыс. пациентов, умерли — 2 009.
Газета.Ru 10:59
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Общество
Илон Маск оскорбил экс-министра США на русском языке
В свою очередь предприниматель бурно отреагировал на критику Райха и оскорбил его на русском языке. Маск заявил, что чиновник «идиот».
ФедералПресс вчера в 03:14