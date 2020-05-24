Турция ожидает туристов из России только в конце июля или в августе в связи со сложной эпидобстановкой по коронавирусу, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.

с чего всё началось

Пик туристического сезона в Турции может сместиться на осенние месяцы и продлиться до декабря из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил глава Ассоциации турецких туроператоров (TURSAB) Фируз Баглыкайя.

В Турции ожидают смещения пика туристического сезона на осень

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