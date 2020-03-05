Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТуристическому рынку угрожает новый кризис

Туристическому рынку угрожает новый кризис Политическое противостояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть туристическую отрасль к новому кризису.
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