Туристическому рынку угрожает новый кризис Политическое противостояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть туристическую отрасль к новому кризису.

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Здоровье В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.

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Армия и оружие Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

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Общество Кирилл Клейменов отреагирует в эфире на сравнение с презервативом Ранее в Twitter компании Vizit появился коллаж с кадром из программы "Время", где Клейменов одет в синий пиджак и красный галстук, а рядом изображена пачка с дизайном, похожим на костюм ведущего новостей.