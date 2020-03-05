Экономика
КоммерсантъТуристическому рынку угрожает новый кризис
Туристическому рынку угрожает новый кризис Политическое противостояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть туристическую отрасль к новому кризису.
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Ждать новой волны банкротств? Политика и коронавирус убивают российский турбизнес
Деловой квартал (Екатеринбург)01:43
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Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Энергетика
ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса
Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки.
Армия и оружие
Возобновились ожесточённые бои за сирийский город Саракиб
В Идлибе возобновились бои за стратегически важный город Саракиб.
Общество
Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето
В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Происшествия
Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса
Общество
В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
Биатлон
Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Общество
В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала сумму убытков российских туристических компаний в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Происшествия
«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Гаджеты
Российский бизнесмен проиграл Apple в суде
Российская «дочка» компании Apple – ООО «Эппл Рус» — выиграла судебный процесс с предпринимателем Арташесом Икономовым, владеющим патентом на мобильный телефон с функцией экстренной связи, следует из резолютивной части решения суда.
Космос
Астрономы оценили вред от спутников Илона Маска
Европейские астрономы детально просчитали вред, который причинят наблюдениям за небом группировки спутников наподобие Starlink от компании SpaceX.
Общество
Из-за коронавируса на Украине запретят массовые мероприятия
На Украине начнут вводить ограничения в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.
Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Общество
Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов Promobot за использование его внешности.
Происшествия
Главу производителя кораблей «Гепард» и «Торнадо» задержали за взятку
На сайте корпорации говорится, что она производит малые противолодочные корабли, суда береговой охраны и огневой поддержки, артиллерийские катера, фрегаты «Гепард», корабли проекта «Торнадо».
Кино
Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью
Музыка
Солист группы «Непара» выкупил название группы и её известные песни
Экономика
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Политика
Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов
В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
Футбол
Нападающий «Сочи» Кокорин поделился мнением о борьбе за титул в РПЛ
Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин поделился мнением о борьбе за титул в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Общество
Кирилл Клейменов отреагирует в эфире на сравнение с презервативом
Ранее в Twitter компании Vizit появился коллаж с кадром из программы "Время", где Клейменов одет в синий пиджак и красный галстук, а рядом изображена пачка с дизайном, похожим на костюм ведущего новостей.
Происшествия
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Политика
Сандерс нанес Байдену тройной удар после провального «супервторника»
О тройном ударе, нанесенном Сандерсом своему сопернику-демократу, пишет Politico.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Экономика
Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России
Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.