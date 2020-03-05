Экономика
КоммерсантъТуристическому рынку угрожает новый кризис
Туристическому рынку угрожает новый кризис Политическое противостояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть туристическую отрасль к новому кризису.
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Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
Политика
Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
Экономика
Deloitte назвал долю женщин во главе российских компаний
Женщины руководят каждой пятой компанией России, доля женщин-CEO (руководителей компаний, от английского Chief Executive Officer) в стране выше средней по миру примерно в 4,5 раза, говорится в исследовании компании Deloitte, поступившем в РБК.
Политика
Путин назвал востребованными поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-2019 зафиксирован у гражданина Италии.
Политика
Конгресс США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
Сенат США одобрил законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом, сообщает Reuters.
Космос
Марсоход Curiosity снял самую детальную панораму Марса
Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.
Футбол
«Арсенал» видит в форварде «Гента» Дэвиде замену Обамеянгу
По информации источника, руководство «канониров» видит в 20-летнем канадце замену 30-летнему нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который может покинуть команду в ближайшее летнее трансферное окно.
Общество
Британская авиакомпания объявила себя банкротом из-за коронавируса
Британская авиакомпания Flybe объявила о своём банкротстве из-за падения продаж в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Происшествия
В Омске сел «заминированный» пассажирский самолет
Известно, что анонимные сообщения об угрозе взрыва сегодня получили еще два пассажирских самолета, следовавшие рейсами Санкт-Петербург - Симферополь и Москва (Шереметьево).
Общество
Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в минюсте Соединенных Штатов.
Футбол
Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи
Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.
Политика
Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым
Назначенный 4 марта премьер-министром Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не собирается не подавать воду в Крым.
Авто
Новая Skoda Octavia RS стала гибридом
Компания Skoda представила новое поколение «заряженной» модели Octavia RS, которая впервые в своей истории стала гибридом.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Общество
Кабмин создал комиссию по повышению устойчивости экономики России
Правительство создало комиссию по повышению устойчивости российской экономики.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии разгромил «Дерби» с Руни в составе
В матче 1/8 финала Кубка Англии «Дерби Каунти» уступил «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Дерби на стадионе «Прайд Парк».
Экономика
Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска
Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
Кино
В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная
В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
Общество
ПМЭФ отменили из-за коронавируса
Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Кино
Антонио Бандерас снимется в экранизации видеоигры Uncharted
Политика
Кризис беженцев: Турция направит спецназ на границу с Грецией
Авто
В России автомобили оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД
Как ранее сообщали «Кубанские новости», компания Bosch анонсировала новую систему контроля водителей, которая призвана сделать движение на дорогах безопаснее.