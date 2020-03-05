Туристическому рынку угрожает новый кризис Политическое противостояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть туристическую отрасль к новому кризису.

Политика Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.

Общество Силуанов назвал отмирающие профессии в России Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.

Экономика Deloitte назвал долю женщин во главе российских компаний Женщины руководят каждой пятой компанией России, доля женщин-CEO (руководителей компаний, от английского Chief Executive Officer) в стране выше средней по миру примерно в 4,5 раза, говорится в исследовании компании Deloitte, поступившем в РБК.

Политика Путин назвал востребованными поправки в Конституцию Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.

Космос Марсоход Curiosity снял самую детальную панораму Марса Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.

Происшествия В Омске сел «заминированный» пассажирский самолет Известно, что анонимные сообщения об угрозе взрыва сегодня получили еще два пассажирских самолета, следовавшие рейсами Санкт-Петербург - Симферополь и Москва (Шереметьево).

Общество Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в минюсте Соединенных Штатов.

Футбол Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.

Авто Новая Skoda Octavia RS стала гибридом Компания Skoda представила новое поколение «заряженной» модели Octavia RS, которая впервые в своей истории стала гибридом.

Происшествия Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".

Экономика Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).