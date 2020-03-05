Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТуристическому рынку угрожает новый кризис

Туристическому рынку угрожает новый кризис Политическое противостояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть туристическую отрасль к новому кризису.
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Назначенный 4 марта премьер-министром Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не собирается не подавать воду в Крым.
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Компания Skoda представила новое поколение «заряженной» модели Octavia RS, которая впервые в своей истории стала гибридом.
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В матче 1/8 финала Кубка Англии «Дерби Каунти» уступил «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Дерби на стадионе «Прайд Парк».
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Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
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