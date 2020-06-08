Путешествия
Finam.RuВозобновление внутреннего туризма в России планируется с 1 июля
Стенограмму опубликовал Кабмин. "Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений", - сказал Мишустин. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о дополнительных предложениях по развитию туризма в Российской Федерации.
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с чего всё началось
Запуск межрегиональных туристических поездок в России планируется с 1 июля, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.ТАСС05:00
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Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Культура
Первый канал объяснил замену титров «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» не был связан с титрами фильма «Брат 2». Об этом сообщила пресс-служба телеканала в понедельник, 8 июня.
Известия 07:29
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Общество
Собянин: в Москве удалось не допустить взрывного характера пандемии
Москва выбрала сбалансированный сценарий действий для сдерживания пандемии коронавируса.
ТВ Центр 07:02
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета 06 июня в 23:00
Происшествия
Медведь задрал геодезиста на Сахалине
Прибывшие на место сотрудники полиции в 400-450 м от автодороги нашли пропавшего геодезиста мертвым с рваными ранами, рядом с погибшим обнаружены медвежьи следы.
Интерфакс - Россия 07:48
Общество
Минздрав изменит правила получения медсправок для водителей
В проекте новой редакции приказа 344Н, который определяет правила получения медсправок для водителей и кандидатов в водители, отсутствует требование сдавать анализ крови на наличие маркера CDT.
Вести.Ru 04:12
Политика
Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
Общество
Генпрокуратура заявила о десятикратном росте числа фейков в интернете
«В истекшем периоде 2020 года отмечен рост количества размещаемой в сети интернет недостоверной общественно значимой информации, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире новой коронавирусной инфекции», — указали в Генпрокуратуре.
RT на русском 05:40
Происшествия
В США автомобиль въехал в протестующих
Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Общество
Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны
Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
REGNUM 06:20
Политика
Шредер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер переизбран председателем совета директоров "Роснефти".
Бизнес журнал 03:09
Общество
Премьер Армении Пашинян вылечился от коронавируса
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о выздоровлении после заражения коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 07:36
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ 07:15
Общество
Путин рассказал о том, как нужно действовать при введении льгот
Президент рассказал о новых дополнительных мерах поддержки.
РИА Новости 07:55
Шоу-бизнес
Затравленный парень дочери Урганта извинился за оскорбление ее чести
Бойфренд Эрики Кикнадзе, падчерицы телеведущего Ивана Урганта, извинился за оскорбительное выражение на своем плакате, который он продемонстрировал во время акции протеста в США.
Народные новости 07:43
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Общество
В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова перевоплотилась в блондинку
RuNews24.ru 02:42
Авто
Toyota может выпустить новый рамный внедорожник в ретро-стиле
Toyota рассмотрит возможность выпуска нового рамного внедорожника в ретро-стиле, если на такие автомобили будет спрос.
Автоновости дня 06 июня в 16:44
Армия и оружие
«Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад
В отличие от другого советского аса Александра Ивановича Покрышкина, который первым получил три Золотые Звезды за сбитые вражеские самолеты, Иван Никитович Кожедуб - в начале войны сержант, а потом лейтенант, капитан - все воздушные бои и боевые вылеты провел на самолетах отечественного производства.
Российская газета 06:31
Экономика
В России запустят первый банковский сервис микроинвестирования
Первый в России банковский сервис микроинвестирования — Инвесткопилку — запустит «Тинькофф».
Известия 06:58
Происшествия
Жителя Ростовской области заподозрили в убийстве двух рыбаков
Житель села Новобатайск в Ростовской области задержан по подозрению в убийстве двух рыбаков, сообщили в региональном управлении СКР.
Интерфакс 04:54
Футбол
«Челси» может заменить Кепу на турецкого голкипера
"Челси" все еще хочет подписать вратаря на место Кепы Аррисабалаги, игра которого не устраивает наставника "Челси" Фрэнка Лэмпарда.
Soccer.ru вчера в 11:33
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47