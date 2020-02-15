Происшествия

ФАНФАНСнежная лавина в Грузии накрыла группу российских туристов

Группа туристов из России попала под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури, сообщили в компании по развитию горнолыжных курортов страны. Четверо туристов катались на лыжах на запрещенной территории без защитного снаряжения, что привело к сходу оползня и снежной лавины.
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Группа российских туристов попала под лавину на курорте в Грузии

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