Происшествия
ИзвестияТуристка из России пропала после схода лавины в горах Грузии
По данным службы чрезвычайных ситуаций, группа из четырех туристов разбила лагерь в запретной зоне. 11 февраля украинский турист погиб в Грузии при сходе лавины на горнолыжном курорте Тетнульди. Его тело было найдено спасателями в результате поисковых мероприятий.
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Армия и оружие
В России завершили госиспытания перспективной торпеды
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В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez
Космос
Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
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Лидер Rammstein назвал русским матерным словом новую группу
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Лицо сына от Тимати впервые показала Анастасия Решетова
В середине октября 2019 года Анастасия Решетова родила рэперу Тимати наследника, мальчика назвали Ратмир.
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В России отмечают 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана
Имена всех, кто отдал свою жизнь за пределами Родины, сегодня отлиты в металле на стенах Дома афганцев, как до сих пор называют его барнаульцы.
Шоу-бизнес
Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» звезды появилась серия снимков, на которых она запечатлена кормящей новорожденного сына Исаака грудью в общественном месте Бруклина.
Футбол
«Ливерпуль» одержал 17-ю победу подряд в АПЛ
«Ливерпуль» одержал победу над «Норвич Сити» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Космос
Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет
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Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Политика
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Армия и оружие
«Уникальный» российский самолет попал в ИК-прицел истребителя F-16
Согласно журналу, российский самолет был впервые перехвачен бельгийскими истребителями в феврале над Балтийским морем, а в настоящее время «Черная Жемчужина», ранее использовавшаяся для подготовки экипажей Т-160 и Ту-22М3, используется для транспортировки военных грузов.
Армия и оружие
Корабль ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Биатлон
Логинов ответил на нападки иностранных биатлонистов
Российский биатлонист Александр Логинов ответил на нападки иностранных биатлонистов после победы в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Экономика
Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Происшествия
Спектакль в театре «Лицедеи» прошел без попавшего в ДТП худрука
Спектакль в петербургском театре «Лицедеи» прошел без попавшего в аварию художественного руководителя Виктора Соловьева.
Единоборства
Абдулрашид Садулаев триумфально выиграл ЧЕ по вольной борьбе
Сегодня, 15 февраля, на ЧЕ-2020, проходящем в Риме с 11 по 16 февраля, Абдулрашид Садулаев стал четырехкратным чемпионом Европы по вольной борьбе.
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Кино
Появился первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Спорт
Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м
Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира в американском Солт-Лейк-Сити в забеге на 1000 м. Его время – 1 минута 5,697 секунды, что является новым мировым рекордом.
Кино
«Холоп», подвинься: фильм «Лед 2» установил рекорд
Футбол
«Ахмат» опубликовал в соцсети фотографию Кокорина в экипировке «Сочи»
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.