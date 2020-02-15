По данным службы чрезвычайных ситуаций, группа из четырех туристов разбила лагерь в запретной зоне. 11 февраля украинский турист погиб в Грузии при сходе лавины на горнолыжном курорте Тетнульди. Его тело было найдено спасателями в результате поисковых мероприятий.

Туристка из России пропала после схода лавины в горах Грузии

Космос Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.

Шоу-бизнес Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» звезды появилась серия снимков, на которых она запечатлена кормящей новорожденного сына Исаака грудью в общественном месте Бруклина.

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Армия и оружие «Уникальный» российский самолет попал в ИК-прицел истребителя F-16 Согласно журналу, российский самолет был впервые перехвачен бельгийскими истребителями в феврале над Балтийским морем, а в настоящее время «Черная Жемчужина», ранее использовавшаяся для подготовки экипажей Т-160 и Ту-22М3, используется для транспортировки военных грузов.

Биатлон Логинов ответил на нападки иностранных биатлонистов Российский биатлонист Александр Логинов ответил на нападки иностранных биатлонистов после победы в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

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