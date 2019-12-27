Общество
РИА НовостиТуристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri. В материале говорится о поездке японских туристов на остров.
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Происшествия
Возросло число погибших при крушении самолета в Казахстане
Политика
Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань стала «ближе» к Украине после строительства Крымского моста.
Армия и оружие
Три «Гонца-М» и военный спутник успешно выведены на орбиту
Запущенная в ночь с 26 на 27 декабря ракета-носитель "Рокот" вывела на расчетную орбиту три космических аппарата связи "Гонец-М" и военный спутник.
Экономика
Бюджет Новокузнецка на 2020 год оказался дефицитным
Власти южной столицы Кузбасса утвердили бюджет на будущий год, и оказалось, что разница между доходами и расходами составит сотни миллионов рублей.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Хоккей
Россия уступила Чехии на старте молодежного чемпионата мира по хоккею
Гаджеты
Xiaomi подтвердила огромные аккумуляторы в линейке Xiaomi Mi 10
Директор по продуктам Xiaomi Ван Тенг (Wang Teng), общаясь с пользователями в социальной сети Weibo, процитировал этого блогера, согласившись с ним и подтвердив, что аккумуляторы для Xiaomi Mi 10 будут иметь емкость не менее 4500 мА•ч.
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди
Телеведущей пришлось лечь под нож, ее срочно оперировали, чтобы удалить импланты и силикон из тканей организма.
Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Общество
Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства
Происшествия
Автобус Москва — Тбилиси опрокинулся в Липецкой области
Происшествия
Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска забрать две трубы, входящих в состав нефтепровода «Дружба», является политическим.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Политика
Минтруд РФ одной бумажкой испортил Новый год чиновникам 41 региона
Дискуссия о статусе 31 декабря, который официально считается рабочим днем, началась в России в ноябре.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Шоу-бизнес
Рудковская обиделась на слова Собчак о работе в маникюрном салоне
Яна Рудковская в своем Telegram-канале «Голубь мира» поправила Ксению Собчак, которая заявила, что экс-супруг продюсера бизнесмен Виктор Батурин познакомился с ней в салоне маникюра в Сочи, где она работала.
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Общество
Виталий Мутко прибыл в Иркутскую область
Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы посетить территории, пострадавшие от паводка.
Общество
Росстат сделал прогноз об убыли населения на ближайшие 16 лет
Росстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, согласно пессимистичному варианту, за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020 до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.
Единоборства
Федор Емельяненко назвал свой самый запоминающийся бой в карьере
"Самым запоминающимся стал бой с Антонио Ногейрой за звание чемпиона в Pride", - заявил Последний император на пресс-конференции перед поединком с Джексоном.
Происшествия
Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ
В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Политика
В Черногории протестуют против нового закона о церкви
В Черногории проходят массовые протесты — верующих возмутило намерение властей отобрать имущество у канонической Сербской православной церкви.
Общество
В США рассекретят материалы, из-за которых ввели санкции против Дерипаски
Все документы, послужившие основанием для введения санкций США против российского бизнесмена Олега Дерипаски, обещали рассекретить в минфине США, заявил адвокат Алексей Мельников.
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Гаджеты
Представлена линейка смартфонов Oppo Reno 3
Смартфон Oppo Reno 3 базируется на платформе MediaTek Dimensity 1000 с поддержкой 5G.
Политика
Трамп раскритиковал Пелоси за количество бездомных в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп раскритиковал председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси за количество бездомных в «её округе» в Калифорнии.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о подготовке к полному перемирию в Донбассе с 1 января
Украинские вооруженные формирования готовятся к полному перемирию в Донбассе с 1 января.
Происшествия
В ФБК начались обыски, Навального задержали
В августе и осенью в ФБК и у соратников Навального в разных городах проводили обыски по уголовному делу об отмывании денег через фонд.
Происшествия