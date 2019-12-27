Туристка из Японии Айко Ясуда возмутилась словами жителей курильского острова Итуруп, которые встречали гостей фразой «приветствуем вас на нашем острове». Об этом сообщила японская газета Yomiuri. В материале описывается поездка японцев на остров Итуруп.

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