Общество
RT на русскомТуристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Туристка из Японии Айко Ясуда возмутилась словами жителей курильского острова Итуруп, которые встречали гостей фразой «приветствуем вас на нашем острове». Об этом сообщила японская газета Yomiuri. В материале описывается поездка японцев на остров Итуруп.
Читать в источнике
Оценить392
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 22:35, Ашберн
Происшествия
В Казахстане упал пассажирский самолет
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.
Шоу-бизнес
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в новой фотосессии
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» свои новые фотографии в довольно откровенном образе.
Армия и оружие
В Минобороны РФ заявили о наличии вопросов к США по выполнению СНВ-3
У Российской Федерации есть вопросы к Соединенным Штатам Америки по соблюдению договора о стратегических наступательных вооружениях, передает заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Экономика
Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Кино
Разрозненный союз: чего нам не показали в фильме о декабристах
Колумнист «360» размышляет о новом образе декабристов, показанном в фильме «Союз спасения», и его близости к исторической правде.
Футбол
«Арсенал» отказался от приобретения ван Дейка из «Селтика» за €14 млн
Нидерландский футболист защищал шотландский клуб с 2013 по 2015 год. В тот момент трансферная стоимость игрока оценивалась в €14 млн.
Политика
В Вене стартовали газовые переговоры России и Украины
В пятницу, 26 декабря, в Вене стартовали переговоры России и Украины по транзиту газа.
Общество
Названа предварительная причина смерти Галины Волчек
Худрук театра "Современник" Галина Волчек умерла около двух часов назад от отёка головного мозга и отёка лёгких.
Происшествия
Школьник напал на учительницу с молотком за плохие оценки
Полиция Екатеринбурга проводит проверку после того, как ученик 9-го класса напал на учительницу русского языка с молотком, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Свердловской области.
Экономика
Цены на вторичное жилье выросли в большинстве регионов России
С начала года стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла в большинстве регионов России, падение зафиксировано в 15 субъектах.
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии
"Ливерпуль" на выезде разгромил "Лестер" в рамках 19-го тура английской футбольной премьер-лиги и продлил беспроигрышную серию в турнире в нынешнем сезоне до 18 матчей.
Армия и оружие
Запущенные с Плесецка спутники успешно выведены на орбиту
Разгонный блок "Бриз-КМ", запущенный сегодня с космодрома "Плесецк", вывел на расчетную орбиту спутник военного назначения и три аппарата связи "Гонец-М".
Происшествия
В Свердловской области загорелись два ангара на площади 5 тыс. метров
В селе Новопышминское Свердловской области в двух ангарах возник пожар, достигший площади в 5 тыс. кв. м. Об этом в пятницу, 27 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Единоборства
Федор Емельяненко рассказал, как относится к своему брату
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал об отношении к своему младшему брату Александру Емельяненко в интервью порталу Sport24ru.
Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Наука
Петербургские математики нашли способ, как бороться с пробками
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Общество
Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
Политика
Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»
Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Здоровье
Эксперты назвали 4 действенных способа снизить давление без лекарств
Медики рассказали, что давление можно снизить без лекарств. Также они назвали 4 действенных способа.
Армия и оружие
Британский корабль следил за российским судном в водах Ла-Манша
Королевский флот в Рождество направил в Ла-Манш сторожевой корабль для наблюдения за российским кораблем, который вошел в территориальные воды Великобритании.
Происшествия
В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».