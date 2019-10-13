Общество

РИА НовостиРИА НовостиТуристы назвали самые скучные города Европы

Самый унылый отпуск российские путешественники провели в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинки, сообщает Aviasales. Специалисты сервиса опросили в соцсетях тысячу пользователей и выяснили, в каких городах прошел их самый неинтересных отдых.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Названы самые скучные для туристов города Европы

RT на русском06:59

Российские туристы назвали самые скучные европейские города

Взгляд.ру03:34

Российские туристы назвали самые скучные города Европы

Московский Комсомолец04:30

Российские туристы назвали самые скучные европейские города

Известия04:24

Российские туристы назвали самые скучные города Европы

Комсомольская правда03:46

Российские туристы назвали самые скучные города Европы

URA.Ru05:06

Туристы назвали самые скучные города Европы

РИА Новости03:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 08:50, Вашингтон
Происшествия

В Томской области задержали подозреваемого в серии нападений на женщин

Оперативники Томской области задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин в городе Стрежевом, которые он совершал в течение 13 лет, сообщает Следственное управление СКР по региону в воскресенье.
Интерфакс 07:42
Происшествия

В США полицейский застрелил женщину в ее собственном доме

В штате Техас в США прибывший на вызов полицейский застрелил темнокожую женщину в ее собственном доме.
Газета.Ru 03:00
Политика

Саудовская Аравия заявила о непричастности к атаке на иранский танкер

Эр-Рияд отрицает причастность к атаке на иранский танкер в Красном море, заявил госминистр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.
Взгляд.ру 08:38
Шоу-бизнес

Врач-онколог раскрыла, что может помочь Заворотнюк

Врач-онколог Лариса Туркина заявила, что к лечению актрисы Анастасии Заворотнюк необходимо привлечь профильных специалистов.
Neva.Today 06:30
Теннис

Медведев выиграл «Мастерс» в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:09
Армия и оружие

Эрдоган заявил о 18 погибших при обстрелах гражданах Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не менее 18 турецких граждан погибли в результате обстрелов со стороны курдских формирований.
RT на русском 08:30
Происшествия

В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

РИА Новости 05:18
Армия и оружие

Путин ответил на вопрос о новой холодной войне

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет.
Известия 06:17
Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Гаджеты

Любые компьютерные игры на смартфоне. Сервис GeForce Now заработал на Android

Недавно компания Nvidia запустила облачный игровой сервис GeForce Now в России, а теперь приносит его на Android.
iXBT.com 07:16
Автоспорт

Пилот Mercedes Валттери Боттас выиграл Гран-при Японии «Формулы-1»

Тройку лидеров замкнул ещё один пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон. Команда Mercedes в шестой раз подряд выиграла Кубок конструкторов.
Говорит Москва 02:54
Происшествия

В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»

В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета вчера в 09:06
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Экономика

Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес

Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
Ведомости вчера в 10:58
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily 11 октября в 08:22
Экономика

Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета 11 октября в 06:56
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ 03:56
Экономика

Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн

Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 11 октября в 04:06
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Происшествия

В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД

Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Lenta.ru вчера в 20:26
Шоу-бизнес

Дарья Мороз поздравила свою мачеху Викторию Исакову с 43-летием

Вчера свой 43-й день рождения отпраздновала Виктория Исакова. С самого утра актрису в соцсетях стали поздравлять родные и друзья.
Вокруг ТВ 06:30
Политика

МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН

Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании "финансовых рычагов" для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН).
Газета.Ru 07:29
Происшествия

Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни

Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 11 октября в 08:12
Экономика

ФРС США возвращается к скупке активов

Федеральная резервная система (ФРС) США будет ежемесячно покупать казначейские бумаги на $60 млрд, что не делала с 2014 года.
News.ru 11 октября в 22:30
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета 11 октября в 16:32
Экономика

Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Армия и оружие

NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии

Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
РБК 08:41
Кино

Том Харди намекнул на появление Человека-паука в «Веноме 2»

Телепрограмма вчера в 02:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное