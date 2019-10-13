Самый унылый отпуск российские путешественники провели в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинки, сообщает Aviasales. Специалисты сервиса опросили в соцсетях тысячу пользователей и выяснили, в каких городах прошел их самый неинтересных отдых.

с чего всё началось

Четверть респондентов сочла скучным отпуск в Братиславе: "Неинтересные достопримечательности, невкусная еда и дорогие сувениры". Некоторые туристы отметили: "Прогуливаясь по ночной Братиславе в будни, не удивляйтесь тому, что не найдете мест с живой музыкой, а в барах почти не будет людей".

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