Общество
РИА НовостиТуристы назвали самые скучные города Европы
Четверть респондентов сочла скучным отпуск в Братиславе: "Неинтересные достопримечательности, невкусная еда и дорогие сувениры". Некоторые туристы отметили: "Прогуливаясь по ночной Братиславе в будни, не удивляйтесь тому, что не найдете мест с живой музыкой, а в барах почти не будет людей".
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с чего всё началось
Самый унылый отпуск российские путешественники провели в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинки, сообщает Aviasales. Специалисты сервиса опросили в соцсетях тысячу пользователей и выяснили, в каких городах прошел их самый неинтересных отдых.РИА Новости03:18
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