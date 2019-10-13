Общество

78.ru78.ruТуристы назвали столицу Финляндии самым скучным городом Европы

Составлен рейтинг самых скучных городов Европы для путешествия. Как пишет газета «Известия», опрос российских пользователей социальных сетей провёл сервис Aviasales. Самым скучным городом Европы россияне считают Хельсинки — за столицу Финляндии проголосовали сразу 30% туристов.
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Российские туристы назвали самые скучные города Европы

URA.Ruвчера в 05:06

Российские туристы назвали самые скучные города Европы

Московский Комсомолецвчера в 04:30

Российские туристы назвали самые скучные европейские города

Взгляд.рувчера в 03:34

Названы самые унылые города в Европе

Газета.Ruвчера в 04:08

Российские туристы назвали самые скучные города Европы

Комсомольская правдавчера в 03:46

Российские туристы назвали самые скучные европейские города

Известиявчера в 04:24

Туристы назвали самые скучные города Европы

РИА Новостивчера в 03:18
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Недвижимость

В России упали цены на аренду жилья

Особенно выраженной тенденция оказалась в Казани и Челябинске — аренда жилья в этих городах подешевела на шесть процентов, до среднего уровня, соответственно, в 15,6 тысячи и 11,3 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru вчера в 18:16
Здоровье

Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги

Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.
Народные новости 11 октября в 06:26
Транспорт

Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы

Ранее сообщалось на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
Известия 00:52
Футбол

Тедеско сообщил о проведении первой тренировки в «Спартаке»

Немецкий специалист Доменико Тедеско заявил, что готовится провести свою первую тренировку в «Спартаке».
РБК 01:34
Общество

В США задержали 81-летнюю актрису Джейн Фонда за участие в протесте

Актуальные Новости 12 октября в 08:41
Религия

Православные верующие празднуют Покров

14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Вести.Ru вчера в 18:32
Общество

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 20:34
Музыка

Билан захотел поехать на «Евровидение» в третий раз

Билан заявил, что считает прошлогоднее вступление на конкурсе представлявшего Россию певца Сергея Лазарева «офигительным», и высказался в поддержку системы национального отбора, в рамках которой участника «Евровидения» выбирали бы зрители, а не руководство телеканалов, пишет «Газета.ру».
Известия 10 октября в 23:14
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Политика

Подмосковные власти приостановили выдачу земли под рекультивацию «Ядрово»

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья выступило за приостановку процесса выделения земли для проекта реконструкции и рекультивации полигона «Ядрово».
РБК 00:00
Здоровье

Названы 5 способов, как улучшить зрение без операции и лекарств

Глаза испытывают колоссальную нагрузку на протяжении жизни, причем зрение рано падает даже у тех, кто не имеет к этому предрасположенности.
Крестьянская жизнь 12 октября в 15:00
Политика

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Происшествия

Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России

"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС 12 октября в 19:02
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Происшествия

Украинского вора в законе избили на свадьбе криминальные приятели

Gazeta.SPb вчера в 13:57
Армия и оружие

Путин заявил, что Россия создаст комплексы, преодолевающие любую ПРО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
Суть событий 12 октября в 09:31
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

REGNUM 12 октября в 10:40
Общество

Судья КС раскритиковал систему российского высшего образования

Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России и выказал недоверие дипломам отечественных вузов.
РБК 01:21
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Политика

РФПИ 14 октября откроет первый зарубежный офис в Саудовской Аравии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 14 октября откроет свое первое зарубежное представительство - в Королевстве Саудовская Аравия, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 01:36
Армия и оружие

Россия усадила сирийцев и курдов за стол переговоров

Lenta.ru вчера в 14:39
Армия и оружие

Пентагон заявил об отсутствии у США обязательств воевать за курдов

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты не обязывались воевать с Турцией для защиты курдов.
РБК вчера в 12:05
Политика

В Киеве признались, что на восстановление Донбасса нет денег

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили, что в бюджете нет денег на восстановление Донбасса.
URA.Ru 12 октября в 16:32
Футбол

«Торпедо» не определилось с участием в РПЛ

Владелец футбольного клуба "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами относительно потенциального участия черно-белых в следующем сезоне в российской премьер-лиге.
Вести.Ru 00:35
Общество

В США найдена рыба, способная жить даже без воды

В США обнаружены рыбы-змееголовы, которые способны жить не в воде, а дышать обычным воздухом. Об этом сообщили в "РИА Новостях".
Piter.tv вчера в 06:02
Здоровье

В Удмуртии растет заболеваемость мышиной лихорадкой

За девять месяцев 2019 года диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (или «мышиная лихорадка») поставили 613 жителям Удмуртии, при этом 22 заболевших – дети до 14 лет.
АиФ Удмуртия 00:14
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ вчера в 03:56
Политика

Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией российского крейсера

На ошибку конгрессмена обратил внимание военный обозреватель Politico Дэйв Браун, после чего фотография была заменена официальным роликом американских ВМС.
REGNUM 01:08
Происшествия

Под Томском задержали подозреваемого в серии изнасилований

Стражи порядка задержали в Томской области 60-летнего мужчину, которого подозревают в серии изнасилований в городе Стрежевой.
Газета.Ru вчера в 11:42
Футбол

Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию

Сборная Эстонии потерпела домашнее поражение от команды Германии (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе С. Уже на 14-й минуте немецкая команда осталась в меньшинстве.
LiveSport.ru вчера в 16:55
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