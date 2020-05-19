Общество

Вести.RuВести.RuТуристы обнаружили на Урале гигантскую копию пирамиды Хеопса

Свердловские туристы обнаружили необычную находку на Приполярном Урале. Просматривая снимки со спутника, они заметили огромную пирамиду, передает ГТРК "Урал".
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Уральские туристы обнаружили в горах огромную пирамиду: она в несколько раз больше пирамиды Хеопса

Уральские туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» нашли на Приполярном Урале огромную пирамиду, которая в несколько раз больше египетской пирамиды Хеопса. Необычную гору обнаружили, когда готовились к вертолетной заброске одной из групп и изучали снимки Приполярного Урала со спутника.
Екатеринбург Онлайнвчера в 18:52

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Туристы обнаружили на Урале гигантскую копию пирамиды Хеопса

Вести.Ru08:48

На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса

РИА Новости07:47

Уральские туристы нашли в безлюдных горах огромную пирамиду

Российская газета05:45

На приполярном Урале нашли таинственную пирамиду: она в несколько раз больше египетских

Фонтанка.Ру07:15

В России обнаружили гигантскую копию пирамиды Хеопса

Lenta.ru06:35

Чудо природы или труд древних людей? Разбираем с учеными, что за пирамиду нашли на Приполярном Урале

Екатеринбург Онлайн08:23

Уральские туристы нашли в безлюдных горах огромную пирамиду

РЕН ТВ06:21
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Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

REGNUM вчера в 01:22
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Общество

Путин начал совещание по вопросам дополнительных выплат медикам

Москва, 19 мая 2020, 14:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин начал совещание с главами регионов по вопросу выплат медицинским работникам в условиях пандемии коронавируса.
REGNUM 07:51
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Экономика

Подготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
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Общество

В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса

В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
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Музыка

Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире

Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
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Кино

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Комсомольская правда 17 мая в 23:30
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Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса.
Вести.Ru 08:52
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Общество

Власти КНР ввели карантин на границе с Россией

Власти Китая ввели строгие карантинные меры в ряде населенных пунктов граничащей с Россией провинции Цзилинь на северо-востоке страны.
Российская газета вчера в 17:53
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Политика

Владимир Путин назвал Россию «отдельной цивилизацией»

Президент сказал, что Россия это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация.
FlashNord 17 мая в 10:57
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Экономика

Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки

В мае Набиуллина допустила снижение ключевой ставки на 1 п. п. во время следующего заседания регулятора в июне.
Известия 09:18
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Экономика

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
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Происшествия

Четырехлетний ребенок утонул в сливной яме в Липецкой области

В Липецкой области в селе Новочеркутино в Добринском районе четырехлетний мальчик во время игры упал в сливную яму с нечистотами.
Известия 09:30
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Общество

Forbes составил список самых перспективных артистов до 30 лет

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Автоспорт

Вокруг гонки Формулы 1 в Великобритании разгорается новый спор

Коммерческие владельцы Формулы 1 отреагировали на новость о том, что Великобритания не станет ослаблять карантинные меры для участников Гран При, которые приедут в Сильверстоун из Австрии.
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Общество

В Петербурге запретили прощание с умершими

Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти.
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Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца

Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
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Здоровье

Эльза Сыртланова уволена с поста главврача РКБ имени Куватова

На место главврача РКБ, сообщает издание, прочат Шамиля Булатова, который сейчас работает в должности главного врача клиники БГМУ.
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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Технологии

Google показала наушники с «умным» шнуром

Итог – в 94% случаев, провод определит, что нажимает человек. Кстати, эта технология не ограничена лишь применением в наушниках.
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Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

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В обнинском медцентре радиологии произошел взрыв

Выяснилось, что в химической лаборатории на пятом этаже произошел хлопок неопасного газа.
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В Европе рекордно упали продажи автомобилей

За апрель продажи новых автомобилей в странах Евросоюза просели на 76,3% в годичном выражении.
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Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
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Создатели Minecraft изменили название и логотип студии

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Политика

Порошенко хвастался Байдену повышением коммунальных тарифов

Экс-президент Украины Петр Порошенко хвастался перед бывшим вице-президентом США Джо Байденом, что поднял коммунальные тарифы выше, чем того требовал Международный валютный фонд (МВФ).
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
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Финансы

Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть

Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
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Единоборства

Состояние отца Хабиба Нурмагомедова вновь ухудшилось

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