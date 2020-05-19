Уральские туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» нашли на Приполярном Урале огромную пирамиду, которая в несколько раз больше египетской пирамиды Хеопса. Необычную гору обнаружили, когда готовились к вертолетной заброске одной из групп и изучали снимки Приполярного Урала со спутника.

с чего всё началось

Свердловские туристы обнаружили необычную находку на Приполярном Урале. Просматривая снимки со спутника, они заметили огромную пирамиду, передает ГТРК "Урал".

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