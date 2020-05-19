Общество
Вести.RuТуристы обнаружили на Урале гигантскую копию пирамиды Хеопса
Свердловские туристы обнаружили необычную находку на Приполярном Урале. Просматривая снимки со спутника, они заметили огромную пирамиду, передает ГТРК "Урал".
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с чего всё началось
Уральские туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» нашли на Приполярном Урале огромную пирамиду, которая в несколько раз больше египетской пирамиды Хеопса. Необычную гору обнаружили, когда готовились к вертолетной заброске одной из групп и изучали снимки Приполярного Урала со спутника.Екатеринбург Онлайнвчера в 18:52
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Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
REGNUM вчера в 01:22
Общество
Путин начал совещание по вопросам дополнительных выплат медикам
Москва, 19 мая 2020, 14:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин начал совещание с главами регионов по вопросу выплат медицинским работникам в условиях пандемии коронавируса.
REGNUM 07:51
Экономика
Подготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
Общество
В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса
В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
АН Между строк 01:28
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня 08:34
Кино
Сериал «Разбитое зеркало» стартует 18 мая на канале Россия 1
Сможет ли Дарья преодолеть все преграды и найти свое женское счастье узнаем 18 мая (по будням) в 21.20 на канале Россия 1.
Комсомольская правда 17 мая в 23:30
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса.
Вести.Ru 08:52
Общество
Власти КНР ввели карантин на границе с Россией
Власти Китая ввели строгие карантинные меры в ряде населенных пунктов граничащей с Россией провинции Цзилинь на северо-востоке страны.
Российская газета вчера в 17:53
Политика
Владимир Путин назвал Россию «отдельной цивилизацией»
Президент сказал, что Россия это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация.
FlashNord 17 мая в 10:57
Экономика
Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки
В мае Набиуллина допустила снижение ключевой ставки на 1 п. п. во время следующего заседания регулятора в июне.
Известия 09:18
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Происшествия
Четырехлетний ребенок утонул в сливной яме в Липецкой области
В Липецкой области в селе Новочеркутино в Добринском районе четырехлетний мальчик во время игры упал в сливную яму с нечистотами.
Известия 09:30
Автоспорт
Вокруг гонки Формулы 1 в Великобритании разгорается новый спор
Коммерческие владельцы Формулы 1 отреагировали на новость о том, что Великобритания не станет ослаблять карантинные меры для участников Гран При, которые приедут в Сильверстоун из Австрии.
Autosport.com.ru 07:07
Общество
В Петербурге запретили прощание с умершими
Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти.
Газета.Ru 09:09
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца
Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
Здоровье
Эльза Сыртланова уволена с поста главврача РКБ имени Куватова
На место главврача РКБ, сообщает издание, прочат Шамиля Булатова, который сейчас работает в должности главного врача клиники БГМУ.
Эхо Москвы в Уфе 00:56
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Технологии
Google показала наушники с «умным» шнуром
Итог – в 94% случаев, провод определит, что нажимает человек. Кстати, эта технология не ограничена лишь применением в наушниках.
The GEEK 09:38
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Происшествия
В обнинском медцентре радиологии произошел взрыв
Выяснилось, что в химической лаборатории на пятом этаже произошел хлопок неопасного газа.
Российская газета 09:30
Авто
В Европе рекордно упали продажи автомобилей
За апрель продажи новых автомобилей в странах Евросоюза просели на 76,3% в годичном выражении.
Авторамблер 08:13
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Игры
Создатели Minecraft изменили название и логотип студии
Mockva.ru вчера в 20:43
Политика
Порошенко хвастался Байдену повышением коммунальных тарифов
Экс-президент Украины Петр Порошенко хвастался перед бывшим вице-президентом США Джо Байденом, что поднял коммунальные тарифы выше, чем того требовал Международный валютный фонд (МВФ).
Lenta.ru 08:35
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
Финансы
Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43