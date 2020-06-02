Коронавирус
ИнтерфаксТуристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Читать в источнике
Оценить236
с чего всё началось
Туристы отказываются от уже забронированных поездок в Сочи из-за требуемых при заселении справок о тестировании на коронавирус, санатории предлагают им перенос дат отдыха или возврат денег, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.Интерфакс09:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
Здоровье
Кабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.
RT на русском 15:38
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала подросшую дочь
В своем микроблоге на платформе Instagram знаменитость выложила публикацию, к которой прикрепила фотографию, решив показать свою подросшую дочь Амелию.
Bimru.ru 02:33
Кино
Звезды «Властелина Колец» воссоединились на одном экране
ИА InterMedia вчера в 05:29
Технологии
Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной системы
Anonsens вчера в 19:36
Общество
На Колыме зарегистрировали два новых очага распространения COVID-19
Два новых крупных очага распространения COVID-19 зарегистрировали в детском саду и в доме ребёнка в Магаданской области, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Сергей Носов.
РИА Новости 17:44
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
Футбол
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.
BFM.ru 13:50
Игры
В The Last of Us Part 2 будут очень гибкие настройки уровня сложности
Городской портал Новый Нижний 19:00
Футбол
Стадионы «Ливерпуля» и «Боруссии» Д — в топ-3 самых страстных в мире. Российские арены в рейтинг не попали
Издание France Football обнародовало свой рейтинг самых горячих и страстных стадионов планеты.
Sport24.ru 18:56
Общество
Сахалинская фирма отдала китайцам почти 7 млн рублей за товар, который не получила
Как сообщили в региональном ведомстве, островная компания заключила контракт с китайской фирмой на поставку стройматериалов, хозяйственных товаров и товаров народного потребления стоимостью более 100 тысяч долларов США (около 6,7 млн рублей).
АСТВ 18:47
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Популярный режиссер Квентин Тарантино назвал фильм "Социальная сеть" Дэвида Финчера лучшим фильмом минувшего десятилетия.
Замана 31 мая в 18:30
Происшествия
На Сахалине отказали в возбуждении уголовного дела на мэра Охи
Южно-Сахалинск, 2 июня 2020, 10:06 — REGNUM Следственный комитет на Сахалине не нашёл оснований для возбуждения уголовного дела по обвинению в браконьерстве мэра Охи Сергея Гусева.
REGNUM 03:06
Общество
В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости 17:06
Политика
В Сенат США внесли законопроект с призывом продлить ДСНВ
Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес внес законопроект, в котором содержится призыв немедленно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Взгляд.ру 13:01
Общество
Испытавший вакцину от коронавируса рассказал о побочном эффекте
Журналист the Independent Джек Соммерс около месяца назад принял участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции и описал ее неприятные побочные эффекты.
Комсомольская правда 13:18
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
Армия и оружие
В США рассказали, какой может быть война будущего
В американском издании National Interest рассказали, какой может быть война будущего.
Ferra 13:20
Происшествия
Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле
РИА Новости 16:59
Политика
В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы
Крымские пограничники задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, нарушившего госграницу России.
Российская газета 05:08
Здоровье
Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками
Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками.
Секрет фирмы вчера в 03:31
Биатлон
Правление СБР обвинило Драчева в управленческом коллапсе
Самого Драчева организация обвинила в управленческом коллапсе и катастрофическом состоянии дел в СБР.
ProstoProSport 07:37
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Общество
Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса
Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости 15:01
Общество
Онищенко дал совет выезжающим за границу россиянам
Россиянам, которые после карантина собираются поехать за границу, нужно сдать тест на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 17:43
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом
Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru 07:00
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
Общество
Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены
Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 14:15
Космос
Планетологи раскрыли одну из тайн Марса
Астрономам давно известно, что орбита Деймоса наклонена на 2 градуса по отношению к экватору Марса и он постепенно отдаляется от Красной планеты, в то время как другой спутник – Фобос, приближается к ней.
МИР 24 18:24
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
Общество
Сервис с графиком отключения горячей воды запустили в Москве
Для жителей Москвы запустили сервис с графиком отключения горячей воды. Об этом 2 июня сообщил сайт столичной мэрии.
Известия 18:54