Коронавирус
ИнтерфаксТуристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
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с чего всё началось
Туристы отказываются от уже забронированных поездок в Сочи из-за требуемых при заселении справок о тестировании на коронавирус, санатории предлагают им перенос дат отдыха или возврат денег, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.Интерфакс09:43
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