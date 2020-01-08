Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняТуристы покидают зимние курорты Грузии из-за проблем с водоснабжением

Туристы массово покидают два главных зимних курорта Грузии - Гудаури и Бакуриани - из-за проблем с водоснабжением, сообщил телеканал "Рустави-2".
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Отсутствие воды на курортах Грузии принудило туристов из России к возвращению домой

Невские Новости03:09

В Гудаури планируется строительство альтернативной сети водоснабжения

Sputnik Грузиявчера в 06:56

СМИ сообщили о массовом оттоке туристов с грузинских курортов

Life.ruвчера в 18:54

СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии

РИА Новостивчера в 17:14

Открытие сезона из-за бесснежья отменили на курорте в Грузии

Вестник Кавказавчера в 05:56

С зимних курортов Грузии началось бегство туристов

Взгляд.рувчера в 04:09

СМИ сообщили о «бегстве» туристов из Грузии

Известиявчера в 21:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:11, Ашберн
Происшествия

Украина: авиакатастрофа в Иране не является террористическим актом

Террористический акт не рассматривается, как возможная причина падения самолета, выполнявшего рейс Тегеран — Киев, 8 января заявило посольство Украины в Иране.
Красная весна 04:03
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru вчера в 08:19
Армия и оружие

Государственное телевидение Исламской республики утверждает, что убиты не менее 80 американских военнослужащих

Государственное телевидение Исламской республики утверждает, что убиты не менее 80 американских военнослужащих.
Эхо Москвы 01:35
Шоу-бизнес

Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов

Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.
News.ru вчера в 14:43
Происшествия

В МАУ заявили, что разбившийся в Иране самолет был исправен

Глава компании «Международные авиалиний Украины» (МАУ) Евгений Дыхнэ в своем заявлении подтвердил, что в результате крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране погибли 9 членов экипажа, а также 167 пассажиров.
УтроNews 04:00
Политика

Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

ТАСС вчера в 16:01
Происшествия

В правительственном квартале столицы Сомали прогремел взрыв

В правительственном квартале столицы Сомали прогремел мощный взрыв.
Вести.Ru 02:46
Политика

Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа

Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Политика

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
ТАСС 03:31
Футбол

Главный тренер «Малаги» отстранен от работы из-за скандального видео

NewInform вчера в 19:04
Хоккей

Панарин догнал Кузнецова по очкам в НХЛ, проведя на 93 матча меньше

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо».
Sports.ru 03:29
Кино

В Сети появился трейлер «Новых мутантов»

В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс».
Мойка78 06 января в 20:27
Происшествия

Неизвестный ворвался в аэропорт Одессы и заявил о бомбе

Неизвестный приехал на микроавтобусе в аэропорт Одессы и заявил, что один из терминалов и еще ряд зданий города заминированы.
Известия 03:06
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 06 января в 16:30
Армия и оружие

Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Известия вчера в 14:07
Армия и оружие

Хаменеи назвал «пощечиной» США удар Ирана по американским базам в Ираке

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что его стране удалось ответить США, обстреляв американских военных в Ираке.
Интерфакс 02:56
Происшествия

В Петербурге иномарка насмерть сбила двух школьников

В Петербурге на проспекте Мориса Тереза автомобиль Kia Rio сбил юношу и девушку, которые переходили дорогу по "зебре".
Российская газета 03:44
Армия и оружие

Трамп созвал экстренное совещание после атаки на базы США в Ираке

Шеф Пентагона Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео прибыли в Белый дом на экстренное совещание, которое проводит президент Дональд Трамп после ракетных ударов по базам США в Ираке.
Российская газета вчера в 19:55
Армия и оружие

К параду Победы в Севастополе восстановят «Андрюшу» и другую технику времен войны

"9 мая в Севастополе по улице Ленина пройдет механизированная колонна, в составе которой кроме действующих образцов вооружения и военной техники будут представлены поставленные на ход образцы боевых машин времен Великой Отечественной войны", - цитирует сообщение ведомства агентство.
ForPost 04:07
Теннис

Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup

Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Матч ТВ вчера в 00:27
Космос

Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян

Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Росбалт вчера в 10:40
Гаджеты

Новое обновление MIUI уменьшит функциональность смартфонов Xiaomi

Новое обновление оболочки MIUI приведёт к уменьшению общей функциональности смартфонов от Xiaomi.
Дни24 05 января в 03:11
Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

Два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5 балла соответственно произошли в среду ночью в Иране недалеко от атомной электростанции "Бушер".
Российская газета 01:59
Армия и оружие

Пелоси призвала Трампа прекратить провоцировать Иран

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к администрации президента страны Дональда Трампа с требованием прекратить провокацию в отношении Ирана.
Газета.Ru вчера в 21:24
Экономика

Названы перспективы малого бизнеса в России в ближайшие два года

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, рассказал о перспективах малого предпринимательства в 2020 году и дал советы начинающим бизнесменам.
Российская газета 05 января в 00:00
Происшествия

В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Вести.Ru 00:25
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно питаться пожилым людям

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации о правильном питании людей пожилого возраста.
Российская газета 02:26
Теннис

Шарапова получила уайлд-кард на Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова получила получила специальное приглашение от организаторов принять участие в первом в сезоне-2020 турнире Большого шлема — Australian Open.
RT на русском 01:20
Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Известия вчера в 10:48
Космос

В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд

Naked Science 03:14
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