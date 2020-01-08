Туристы массово покидают два главных зимних курорта Грузии - Гудаури и Бакуриани - из-за проблем с водоснабжением, сообщил телеканал "Рустави-2".

Общество Российский паспорт стал менее привлекательным В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.

Происшествия В МАУ заявили, что разбившийся в Иране самолет был исправен Глава компании «Международные авиалиний Украины» (МАУ) Евгений Дыхнэ в своем заявлении подтвердил, что в результате крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране погибли 9 членов экипажа, а также 167 пассажиров.

Политика Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Политика Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком "В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Армия и оружие Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.

Происшествия В Петербурге иномарка насмерть сбила двух школьников В Петербурге на проспекте Мориса Тереза автомобиль Kia Rio сбил юношу и девушку, которые переходили дорогу по "зебре".

Армия и оружие Трамп созвал экстренное совещание после атаки на базы США в Ираке Шеф Пентагона Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео прибыли в Белый дом на экстренное совещание, которое проводит президент Дональд Трамп после ракетных ударов по базам США в Ираке.

Армия и оружие К параду Победы в Севастополе восстановят «Андрюшу» и другую технику времен войны "9 мая в Севастополе по улице Ленина пройдет механизированная колонна, в составе которой кроме действующих образцов вооружения и военной техники будут представлены поставленные на ход образцы боевых машин времен Великой Отечественной войны", - цитирует сообщение ведомства агентство.

Космос Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Армия и оружие Пелоси призвала Трампа прекратить провоцировать Иран Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к администрации президента страны Дональда Трампа с требованием прекратить провокацию в отношении Ирана.

Теннис Шарапова получила уайлд-кард на Australian Open Российская теннисистка Мария Шарапова получила получила специальное приглашение от организаторов принять участие в первом в сезоне-2020 турнире Большого шлема — Australian Open.