Общество
Экономика сегодняТуристы покидают зимние курорты Грузии из-за проблем с водоснабжением
Туристы массово покидают два главных зимних курорта Грузии - Гудаури и Бакуриани - из-за проблем с водоснабжением, сообщил телеканал "Рустави-2".
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Происшествия
Украина: авиакатастрофа в Иране не является террористическим актом
Террористический акт не рассматривается, как возможная причина падения самолета, выполнявшего рейс Тегеран — Киев, 8 января заявило посольство Украины в Иране.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Армия и оружие
Государственное телевидение Исламской республики утверждает, что убиты не менее 80 американских военнослужащих
Государственное телевидение Исламской республики утверждает, что убиты не менее 80 американских военнослужащих.
Шоу-бизнес
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.
Происшествия
В МАУ заявили, что разбившийся в Иране самолет был исправен
Глава компании «Международные авиалиний Украины» (МАУ) Евгений Дыхнэ в своем заявлении подтвердил, что в результате крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране погибли 9 членов экипажа, а также 167 пассажиров.
Происшествия
В правительственном квартале столицы Сомали прогремел взрыв
В правительственном квартале столицы Сомали прогремел мощный взрыв.
Политика
Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Футбол
Главный тренер «Малаги» отстранен от работы из-за скандального видео
Хоккей
Панарин догнал Кузнецова по очкам в НХЛ, проведя на 93 матча меньше
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо».
Кино
В Сети появился трейлер «Новых мутантов»
В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс».
Происшествия
Неизвестный ворвался в аэропорт Одессы и заявил о бомбе
Неизвестный приехал на микроавтобусе в аэропорт Одессы и заявил, что один из терминалов и еще ряд зданий города заминированы.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Армия и оружие
Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Армия и оружие
Хаменеи назвал «пощечиной» США удар Ирана по американским базам в Ираке
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что его стране удалось ответить США, обстреляв американских военных в Ираке.
Происшествия
В Петербурге иномарка насмерть сбила двух школьников
В Петербурге на проспекте Мориса Тереза автомобиль Kia Rio сбил юношу и девушку, которые переходили дорогу по "зебре".
Армия и оружие
Трамп созвал экстренное совещание после атаки на базы США в Ираке
Шеф Пентагона Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео прибыли в Белый дом на экстренное совещание, которое проводит президент Дональд Трамп после ракетных ударов по базам США в Ираке.
Армия и оружие
К параду Победы в Севастополе восстановят «Андрюшу» и другую технику времен войны
"9 мая в Севастополе по улице Ленина пройдет механизированная колонна, в составе которой кроме действующих образцов вооружения и военной техники будут представлены поставленные на ход образцы боевых машин времен Великой Отечественной войны", - цитирует сообщение ведомства агентство.
Теннис
Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup
Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Космос
Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян
Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Гаджеты
Новое обновление MIUI уменьшит функциональность смартфонов Xiaomi
Новое обновление оболочки MIUI приведёт к уменьшению общей функциональности смартфонов от Xiaomi.
Происшествия
Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране
Два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5 балла соответственно произошли в среду ночью в Иране недалеко от атомной электростанции "Бушер".
Армия и оружие
Пелоси призвала Трампа прекратить провоцировать Иран
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к администрации президента страны Дональда Трампа с требованием прекратить провокацию в отношении Ирана.
Экономика
Названы перспективы малого бизнеса в России в ближайшие два года
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, рассказал о перспективах малого предпринимательства в 2020 году и дал советы начинающим бизнесменам.
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно питаться пожилым людям
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации о правильном питании людей пожилого возраста.
Теннис
Шарапова получила уайлд-кард на Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова получила получила специальное приглашение от организаторов принять участие в первом в сезоне-2020 турнире Большого шлема — Australian Open.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Космос