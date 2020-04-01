Коронавирус

REGNUMREGNUMРоссийские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
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За какие аннулированные туры полностью вернут деньги

Российская газета08:15

«Мышь родила слона»: в турсообществе критикуют статью закона

ТурДом07:35

Госдума приняла поправки о выплатах за несостоявшиеся туры из фондов ответственности ТО

Travel Russian Newsвчера в 07:37

Госдума приняла закон о выплате денег туристам. Подробности

Турпромвчера в 07:34

В «Турпомощи» объяснили, как закон о выплатах из ФПО поможет туротрасли

Profi.travelвчера в 07:08

Госдума приняла поправки о выплатах за отмененные туры из фондов ответственности туроператоров

Интерфаксвчера в 05:32

Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

REGNUMвчера в 03:25
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Армия и оружие

Командир горных штурмовиков ВСУ убит на Донбассе

В ОГА уточнили, что Маланчук был командиром 3-го горно-штурмового взвода 1-й горно-штурмовой роты воинской части А3029, поступил на службу в ВСУ в 2019 году по контракту.
Rusvesna.su 07:11
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:42
Политика

Посол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российский самолет ВКС с гумпомощью приземлится в Нью-Йорке около 20.30 мск, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:16
Политика

Кремль не обсуждает возможность ввода ЧС в России

Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:47
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости 10:48
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru 11:55
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru 10:48
Энергетика

Bloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти

Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.
Коммерсантъ 11:45
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ 30 марта в 14:13
Общество

Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
РБК 11:15
Футбол

Дибала: сказал Роналду: «Мы в Аргентине слегка ненавидим тебя за твою фигуру»

В январе Роналду и Дибала случайно поцеловались, празднуя гол "Ювентуса" в матче с Пармой (2:1).
Чемпионат 12:27
Здоровье

В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
RT на русском 10:55
Общество

Руководство МВД ушло на карантин

Карантин у генералов, сообщил источник «Коммерсанта» в центральном аппарате МВД, заканчивается 8 апреля.
Говорит Москва 10:26
Политика

В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 08:38
Политика

Путин назвал число россиян на карантине

Путин отметил, что число граждан на карантине - 3,317 млн человек. По словам президента, на самоизоляции находятся 292 740 граждан.
Газета.Ru 12:10
Общество

Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции

Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Коммерсантъ 11:47
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств

Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.
Ведомости 06:57
Киберспорт

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Cyber.sports.ru 30 марта в 10:40
Кино

От коронавируса умер актер из «Звездных войн»

Live24 04:45
Экономика

От развала сделки ОПЕК+ больше всех проиграла Саудовская Аравия

Проигравшей стороной от снижения цен на нефть, после развала сделки ОПЕК+, стала Саудовская Аравия. Об этом 31 марта пишет издание Al Araby.
ИА Красная Весна 11:34
Общество

Живущей с рождения в медцентре девочке нашли новую семью

Для девочки, которая с рождения жила в частной клинике "Мать и дитя" нашли замещающую семью.
Газета.Ru 10:40
Энергетика

Власти США хотят сдавать в аренду резервные нефтяные хранилища

Агентство, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщает, что США рассматривают вопрос сдачи в аренду нефтехранилища стратегического резерва энергетическим компаниям, пишут в среду, 1 апреля, "Ведомости".
ГЛАС.RU 05:48
Общество

Названа доля тяжелых и бессимптомных пациентов с коронавирусом

Чуть более 20% пациентов с коронавирусом в РФ на сегодняшний день не имеют симптомов, только у 14% больных есть признаки пневмонии, тяжелое или средне тяжелое течение заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:57
Здоровье

В Минздраве заявили о передаче коронавируса половым путем

Коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться половым путем.
РБК 09:40
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Происшествия

Житель Москвы заразил коронавирусом четырех человек в Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков в среду сообщил, что житель Москвы приехал погостить в Омск и заразил коронавирусом семью из четырех человек.
РИА Новости 06:57
Хоккей

Жена Малкина рассказала о травле мужа из-за американского паспорта

Жена Евгения Малкина, российского форварда клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз", рассказала о травле мужа из-за его американского гражданства.
Российская газета 04:44
Общество

Чечня с 5 апреля полностью закрывает границы

Грозный, 1 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Власти Чечни приняли решение с 5 апреля полностью закрыть административные границы для въезда и выезда.
REGNUM 09:09
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностирован новый коронавирус

Medvestnik.ru вчера в 09:39
Футбол

«Крылья Советов» оказались на грани ликвидации из-за долгов

По итогам проверки долгов выяснилось, что более четырех лет их размер в клубе превышает стоимость всего имущества.
Общественное телевидение России 07:53
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