Туристам придется покинуть отели и гостиницы Сочи из-за запрета бронирований и заселений в период до 5 апреля включительно. Об этом сообщил заместитель директора департамента курортов и туризма администрации города Сергей Доморат.

В Сочи начали выселять туристов из отелей из-за мер по коронавирусу

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