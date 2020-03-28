Коронавирус

РБКРБКВ Сочи начали выселять туристов из отелей из-за мер по коронавирусу

Туристам придется покинуть отели и гостиницы Сочи из-за запрета бронирований и заселений в период до 5 апреля включительно. Об этом сообщил заместитель директора департамента курортов и туризма администрации города Сергей Доморат.
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Туроператор вывез из Сочи три самолета туристов, выселенных из отеля

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Россияне вместо карантина массово поехали отдыхать в Сочи. Но их отправляют обратно

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США одобрили быстрый тест на коронавирус

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Более десяти тысяч человек в Италии умерли из-за коронавируса

Более десяти тысяч человек в Италии умерли от коронавируса.
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На американском нефтяном рынке возникли отрицательные цены, в связи с чем отдельным производителям приходится доплачивать за разгрузку хранилищ.
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Россия с 30 марта временно закрывает сухопутную границу, включая российско-белорусский участок.
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Северная Корея запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря.
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Джонсон предупредил британцев, что ситуация с коронавирусом ухудшится

Премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил граждан Соединенного Королевства, что ситуация с распространением коронавируса в будущем только ухудшится и попросил их сидеть дома.
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Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекцией, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
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Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
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Президент УПЛ Гримм: в украинском футболе творятся невообразимые вещи

Творятся невообразимые для меня, швейцарца, вещи. Владелец «Ворсклы» находится в розыске украинского Интерпола.
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В ходе премьеры смартфонов линейки P40 компания Huawei анонсировала EMUI 10.1.
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Из Таиланда в Благовещенск прилетели четверо человек с температурой

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Известный в прошлом тренер Татьяна Тарасова прокомментировала слова экс-фигуристки из Финляндии Кииры Корпи, которая назвала детскую фабрику Этери Тутберидзе признаком бесчеловечной культуры.
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