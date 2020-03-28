Коронавирус
РБКВ Сочи начали выселять туристов из отелей из-за мер по коронавирусу
Туристам придется покинуть отели и гостиницы Сочи из-за запрета бронирований и заселений в период до 5 апреля включительно. Об этом сообщил заместитель директора департамента курортов и туризма администрации города Сергей Доморат.
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Общество
Bloomberg: мэрия Москвы всерьез обсуждает идею закрытия города
Власти Москвы всерьез рассматривают возможность закрытия города, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех человек, знающих о том, что такие дискуссии ведутся.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
Происшествия
При тушении пожара у «Ростов Арены» погиб пожарный
В Ростове во время тушения пожара на левом берегу Дона у стадиона "Ростов Арена" погиб пожарный Алексей Кравцов.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт
К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Общество
Бизнесмен Сосин сообщил о положительном тесте на коронавирус
Российский бизнесмен и бывший совладелец торговых сетей OBI и «Старик Хоттабыч» Игорь Сосин поступил в московскую больницу в Коммунарке с двусторонней пневмонией.
Общество
В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики
Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Общество
США одобрили быстрый тест на коронавирус
Abbott Laboratories получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на молекулярный тест на штамм коронавируса COVID-19, который, по словам компании, может дать «положительные результаты за 5 минут и отрицательные результаты за 13 минут».
Общество
Более десяти тысяч человек в Италии умерли из-за коронавируса
Более десяти тысяч человек в Италии умерли от коронавируса.
Общество
CNN: число случаев заражения коронавирусом в США превысило 110 тысяч
Энергетика
Отрицательные цены на нефть возникли на рынке США
На американском нефтяном рынке возникли отрицательные цены, в связи с чем отдельным производителям приходится доплачивать за разгрузку хранилищ.
Политика
Россия закрывает все сухопутные границы из-за коронавируса
Россия с 30 марта временно закрывает сухопутную границу, включая российско-белорусский участок.
Армия и оружие
КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря
Северная Корея запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря.
Игры
Activision готовит ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
Кино
Metro-Goldwyn-Mayer экранизирует неизданную книгу Энди Вейера
Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer планирует приступить к экранизации книги писателя Энди Вейера, сообщает Deadline.
Общество
Власти Мурманской области ограничили въезд в Кировск и Апатиты
Власти Мурманской области приняли решение на две недели ограничить въезд в Апатиты и Кировск с 6:00 (совпадает с мск) 29 марта из-за двух случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Политика
Джонсон предупредил британцев, что ситуация с коронавирусом ухудшится
Премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил граждан Соединенного Королевства, что ситуация с распространением коронавируса в будущем только ухудшится и попросил их сидеть дома.
Здоровье
В Тернопольской области на Украине 21 медик заражен коронавирусом
Замруководителя сообщил, что оперативный штаб района официально признал заболевшими коронавирусной пневмонией 36 жителей.
Общество
В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом
Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекцией, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Футбол
Президент УПЛ Гримм: в украинском футболе творятся невообразимые вещи
Творятся невообразимые для меня, швейцарца, вещи. Владелец «Ворсклы» находится в розыске украинского Интерпола.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для родителей в условиях эпидемии короновариса.
Общество
В РФ за сутки зафиксировали 228 новых случаев коронавируса
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, рассказали, что в России за сутки зарегистрировано 228 новых случаев.
Гаджеты
Huawei выпустила новую прошивку для смартфонов EMUI 10.1
В ходе премьеры смартфонов линейки P40 компания Huawei анонсировала EMUI 10.1.
Происшествия
Из Таиланда в Благовещенск прилетели четверо человек с температурой
Всего по состоянию на 28 марта сотрудники Роспотребнадзора, полиции, минздрава и муниципалитетов провели 493 проверки соблюдения людьми самоизоляции.
Фигурное катание
Тарасова ответила на критику финской фигуристки в адрес Тутберидзе
Известный в прошлом тренер Татьяна Тарасова прокомментировала слова экс-фигуристки из Финляндии Кииры Корпи, которая назвала детскую фабрику Этери Тутберидзе признаком бесчеловечной культуры.