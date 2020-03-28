Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

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