Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксТуристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
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Туроператор вывез из Сочи три самолета туристов, выселенных из отеля

РЕН ТВ14:18

Россияне вместо карантина массово поехали отдыхать в Сочи. Но их отправляют обратно

URA.Ru04:29

В Сочи из гостиниц начали выселять туристов

КП - Кубань10:52

В Сочи начали выселять туристов из отелей

Lenta.ru09:30

Сочинские отели начали выселять туристов

ТАСС08:53

Из сочинской гостиницы начали выселять туристов

СочиСтрим07:53

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Интерфакс12:55
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Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru 08:37
Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс 11:49
Экономика

«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
ТАСС 14:16
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском 13:08
Происшествия

На Кубани выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

Ранее выявили девять случаев заражения COVID-19. Восемь пациентов медики продолжают лечить в региональных больницах.
Краснодарские известия 05:28
Общество

Росконтроль определил правила посещения магазинов во время эпидемии

Эксперты Росконтроля рассказали о правилах посещения магазинов, которых стоит придерживаться на время нестабильной эпидемиологической обстановки.
VSE42.RU вчера в 01:42
Происшествия

Детский врач вернулась из Австрии в Россию и пошла на работу

Заведующая детской больницей №1 в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в Россию не стала самоизолироваться, а пошла на работу, сообщает 76.ru.
Lenta.ru вчера в 10:52
Происшествия

Ростовские власти рассказали, как начался крупный пожар на берегу Дона

РИА Новости 14:38
Волейбол

Чемпионаты РФ по волейболу завершены досрочно, победители определены

В субботу Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила о досрочном завершении мужского и женского чемпионатов России из-за распространения коронавируса и распределила итоговые места команд по результатам предварительного этапа.
РИА Новости 12:17
Общество

Более десяти тысяч человек в Италии умерли из-за коронавируса

Более десяти тысяч человек в Италии умерли от коронавируса.
Lenta.ru 15:10
Политика

Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи

Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
Российская газета 12:50
Политика

Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
REGNUM 10:49
Происшествия

В США подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки

В Калифорнии зараженный коронавирусом 17-летний американец скончался после отказа в медицинской помощи из-за отсутствия страховки, сообщает телеканал CBS.
Российская газета 14:51
Космос

К Земле движется астероид размером с половину Эвереста

Ежедневные Новости Владивостока 06:59
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 09:41
Происшествия

Стало известно, от чего умер петербуржец с коронавирусом

Причиной смерти пациента Боткинской инфекционной больницы Санкт-Петербурга, зараженного коронавирусом, стала сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила пресс-служба комитета Северной столицы по здравоохранению.
Вести.Ru 13:40
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Музыка

Боб Дилан выпустил первую за восемь лет песню

Интерфакс вчера в 08:20
Общество

В Калининградской области открыто около 18,5 тысяч вакансий

В ведомтсве, по словам губернатора, людям смогут помочь с поиском работы, так как сейчас открыто порядка 18,5 тысяч вакансий.
Каскад 13:19
Здоровье

Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме

Don24 вчера в 09:49
Общество

В ВОЗ назвали сроки спада эпидемии коронавируса в России

Темпы распространения коронавируса в России начнут снижаться уже в начале мая, но многое будет зависеть от самих людей.
Профиль 08:18
Общество

Минтруд дал рекомендации работодателям в связи с нерабочей неделей

Министерство труда России дало рекомендации работодателям и сотрудникам в связи с нерабочей неделей из-за распространения COVID-19.
Газета.Ru вчера в 09:34
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Мишустин призвал распространить ограничительные меры по всей России

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве и Подмосковье ограничительные меры против коронавируса на всей территории России.
Газета.Ru вчера в 08:44
Общество

Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
РИА Новости вчера в 11:56
Шоу-бизнес

Рудковская ответила на упрёк из-за снимка с завтраком

News.ru вчера в 23:44
Происшествия

В Москве умерла женщина с коронавирусом

69-летняя жительница столицы, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, скончалась, сообщил депздрав Москвы.
РБК 12:00
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Появились первые изображения нового Mercedes-Benz C-класса W206

Mercedes-Benz C-Class W205 скоро сменит поколение: новый кузов с индексом W206 должны представить в этом году, а тестовые прототипы седана уже не раз попадались фотошпионам.
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Футбол

Сёмин отреагировал на слухи о переходе Кокорина в «Локомотив»

72-летний наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал слухи о том, что "железнодорожники" достигли соглашения с форвардом "Зенита" Александром Кокориным .
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Шведский хоккеист Линус Умарк покидает «Салават Юлаев»

Чемпион мира 2017 года Линус Умарк выступал в "Салавате Юлаева" с 2015 года. В среду КХЛ приняло решение о закрытии сезона.
Вести.Ru 25 марта в 13:27
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