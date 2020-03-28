Отели и гостиницы города начали выселять туристов, передает ТАСС. В четверг, 26 марта, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о приостановке бронирования и заселения отдыхающих в гостиницах и отелях региона в период объявленной в стране нерабочей недели.

Политика Мадуро сообщил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием Президент Николас Мадуро сообщил в субботу, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.

Экономика Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.

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Политика Россия с 30 марта временно закроет госграницу Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Общество В Испании решили ужесточить карантин Власти Испании приняли решение еще больше ужесточить карантин, связанный с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Общество Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.

Общество В правительстве задумались над ограничением передвижения по России Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Здоровье Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса Результаты вакцинации от коронавирусной инфекции будут заметны минимум через год после создания вакцины, а возможно и позже, заявил президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль.

Общество Рошаль оценил опасность коронавируса для детей "Важно, что этот вирус менее всего поражает детей, и у детей не более опасен, чем любая другая респираторная вирусная инфекция", - сказал Рошаль РИА Новости.

Общество СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса Многие жители Италии столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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Здоровье В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".

Политика В Москву стягивают бронетехнику и военных Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.

Общество Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.

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