Коронавирус

BFM.ruBFM.ruСочинские гостиницы начали выселять гостей

Отели и гостиницы города начали выселять туристов, передает ТАСС. В четверг, 26 марта, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о приостановке бронирования и заселения отдыхающих в гостиницах и отелях региона в период объявленной в стране нерабочей недели.
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Туроператор вывез из Сочи три самолета туристов, выселенных из отеля

РЕН ТВвчера в 14:18

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Интерфаксвчера в 12:55

Из сочинской гостиницы начали выселять туристов

СочиСтримвчера в 07:53

В Сочи начали выселять туристов из отелей

Lenta.ruвчера в 09:30

Сочинские отели начали выселять туристов

ТАССвчера в 08:53

В Сочи из гостиниц начали выселять туристов

КП - Кубаньвчера в 10:52

Россияне вместо карантина массово поехали отдыхать в Сочи. Но их отправляют обратно

URA.Ruвчера в 04:29
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Политика

Мадуро сообщил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием

Президент Николас Мадуро сообщил в субботу, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 20:21
Экономика

Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Ведомости вчера в 03:26
Кино

Съемки «Доктора Стрэнджа» начнутся по графику

По данным портала Variety, уже в начале лета начнутся съемки второй части фильма «Доктор Стрэндж».
RuNews24.ru 27 марта в 06:38
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке из-за коронавируса

По словам Трампа, карантин будет означать «ограничение на перемещения», поскольку многие жители Нью-Йорка едут во Флориду и там «возникают проблемы».
РБК вчера в 14:48
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
Кино

Райан Рейнольдс может сыграть Дирка в экранизации «Логова дракона»

Оттава, 28 марта 2020, 10:56 — REGNUM Канадский актёр Райан Рейнольдс ведёт переговоры об участии в экранизации популярной игры Dragon's Lair («Логово дракона»).
REGNUM вчера в 03:56
Здоровье

Минздрав дополнил список лекарств для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения России добавило к списку возможных лекарств для лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, препараты хлорохин, гидроксихлорохин и тоцилизумаб.
Парламентская газета 27 марта в 09:59
Футбол

Витсель ожидает, что партнёры станут похожи на него из-за карантина

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель пошутил на тему самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Евро-футбол.ру вчера в 17:28
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 человек

Из инфекционной больницы в Коммунарке за прошедшие сутки выписали 70 пациентов, сообщил в Facebook главврач медучреждения Денис Проценко.
РБК вчера в 04:21
Происшествия

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru 27 марта в 17:35
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa 27 марта в 02:56
Общество

Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в конце апреля.
Известия вчера в 21:49
Общество

В Испании решили ужесточить карантин

Власти Испании приняли решение еще больше ужесточить карантин, связанный с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Mockva.ru вчера в 18:25
Общество

Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Вести.Ru вчера в 10:34
Общество

Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса ухудшится, заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.
Взгляд.ру вчера в 23:34
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 04:09
Здоровье

Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса

Результаты вакцинации от коронавирусной инфекции будут заметны минимум через год после создания вакцины, а возможно и позже, заявил президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 00:42
Общество

Рошаль оценил опасность коронавируса для детей

"Важно, что этот вирус менее всего поражает детей, и у детей не более опасен, чем любая другая респираторная вирусная инфекция", - сказал Рошаль РИА Новости.
РИА Новости 00:02
Общество

СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса

Многие жители Италии столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 21:43
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 27 марта в 04:30
Общество

Авиакомпания «Победа» приостановит все полеты

Российская авиакомпания "Победа" приостановит все полеты, в том числе внутренние рейсы, до 31 мая.
Российская газета 27 марта в 09:02
Здоровье

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".
Медиазона вчера в 09:45
Политика

В Москву стягивают бронетехнику и военных

Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Discover24 27 марта в 05:51
Общество

Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:48
Здоровье

В Якутске коронавирус предположительно выявлен у сотрудника больницы

Коронавирус предположительно выявлен у сотрудника городской больницы в Якутске, всех врачей и пациентов больницы в микрорайоне «Авиапорт» изолировали, рассказала заместитель правительства республики Ольга Балабкина.
ФАН 01:13
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК вчера в 15:44
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, рассказала о том, как мама поддержала ее в трудную минуту.
Экспресс газета вчера в 11:05
Единоборства

Уайт назвал пять мест для UFC 249

Лезги газет вчера в 20:05
Как работают Яндекс.Новости?
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