Коронавирус

ДождьДождьТуристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила «Интерфаксу», что туристы отказываются от забронированных поездок в Сочи из-за новых правил при заселении, введенных из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось

Туристы стали отменять отдых в Сочи из-за справок об отсутствии COVID-19

Туристы отказываются от уже забронированных поездок в Сочи из-за требуемых при заселении справок о тестировании на коронавирус, санатории предлагают им перенос дат отдыха или возврат денег, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Интерфакс09:43

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Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

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Россияне массово отказываются от поездок в Сочи

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Туристы стали отменять отдых в Сочи из-за справок об отсутствии COVID-19

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Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

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В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончался еще 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб.
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Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса

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Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

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Политика

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Общество

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о снятии запрета на работу салонов красоты, соляриев, саун, бань, СПА-салонов, косметических и массажных салонов.
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Происшествия

Обвиняемые в разбое сотрудники ФСБ уволены

Семь обвиняемых в разбойном нападении сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России уволены из спецслужб, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
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Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

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Политика

Евросоюз указал на отсутствие у США права менять состав G7

Накануне президент США в телефонном разговоре сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о своей инициативе проведения саммита G7 в ближайшем сентябре, на который будут приглашены лидеры России, Австралии, Индии и Южной Кореи.
Газета.Ru 16:26
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Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

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Экономика

Эксперты ВШЭ оценили падение реальных доходов россиян за квартал в 18%

Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ (.pdf).
РБК 17:00
Наука

Повышение естественного освещения на рабочем месте улучшает ночной сон

Команде ученых во время нового исследования удалось выяснить, что присутствие естественного освещения на рабочем месте напрямую связано с качеством сна ночью.
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Политика

Бальбек оценил идею Киева направить корабли НАТО в Керченский пролив

Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить" ситуацию в Керченском проливе.
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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву вернётся тепло.
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«Химки» прекратят своё существование в нынешнем виде

«Химки» в ближайшее время перестанут существовать в нынешнем виде.
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Как меняется тело человека в космосе: подробный разбор

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Объявили российские цены на новый кроссовер Kia XCeed

Сегодня, 1 июня, российские дилеры KIA начали продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed.
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Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте

Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
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Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона

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«Не уподобляйтесь братья и сестры плохим людям, уподобляйтесь хорошим!», — призывал актер и бывший священник Иван Охлобыстин в опубликованном 1 июня посте соцсети Instagram, комментируя скандал вокруг продюсера Иосифа Пригожина.
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В Москве запущен сервис с информацией об отключении горячей воды

Отключения горячей воды в столице были перенесены с конца мая на 1 июля в связи с режимом самоизоляции.
Интерфакс 10:44
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