Общество

Российская газетаРоссийская газетаТуризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.
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с чего всё началось
Речь идёт о полном соблюдении безопасности людей, но при этом несколько иных рекомендациях для оздоровительных учреждений, сообщила
 в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале глава Ростуризма Зарина Догузова.
News.ru19:13

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Туризм начнет поэтапный выход из карантина в некоторых регионах России с 1 июня

ТАСС16:31

Ростуризм: часть объектов размещения в регионах РФ 1 июня начнут работу

Интерфакс16:30

Ростуризм объявил о поэтапном выходе из карантина с 1 июня

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Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

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Глава Ростуризма заявила о начале выхода отрасли из карантина с 1 июня

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Туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов РФ с 1 июня

Москва 2415:20

Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина

РИА Новости16:27
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:31, Ашберн
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СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

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РБК вчера в 05:41
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С 20 мая в Иркутской области вводят масочный режим.
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РИА Новости 15:33
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В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
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Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
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Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими

Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
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Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
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Правительством РФ подготовлен план восстановления экономики страны

О подготовленном плане восстановления экономики Российской Федерации информирует «Интефакс», ссылающийся на источники, которые успели ознакомиться с данным документом.
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СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
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Широков: «Чем больше люди сидят дома, тем больше они на взводе. Средства к существованию»

Чем больше люди сидят дома, тем больше они на взводе. Да, сидеть они готовы, но и обратно получать что-то хотят.
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