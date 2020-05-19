с чего всё началось

С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.

Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

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Авто Skoda остановила поставки Octavia Фото: Skoda Несколько торговых марок, которые входят в объединение VW Group, сообщили о временном приостановлении поставок автомобилей. 6

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Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 1,1K

Экономика Правительством РФ подготовлен план восстановления экономики страны О подготовленном плане восстановления экономики Российской Федерации информирует «Интефакс», ссылающийся на источники, которые успели ознакомиться с данным документом. 752

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Армия и оружие Индия и Китай усилили военный контингент в Ладакхе Контингент усилен после того, как 5 и 6 мая в районе высокогорного озера Пангонг Цо произошли столкновения.