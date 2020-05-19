Общество
Российская газетаТуризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.
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с чего всё началось
Речь идёт о полном соблюдении безопасности людей, но при этом несколько иных рекомендациях для оздоровительных учреждений, сообщила в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале глава Ростуризма Зарина Догузова.News.ru19:13
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Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК вчера в 05:41
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
Наука
Ставропольские учёные создали новую систему защиты данных
Ставропольские учёные разработали систему защиты данных мобильных облаков для устройств небольшой мощности.
Своё ТВ 10:52
Общество
В Иркутской области с 20 мая введут масочный режим
С 20 мая в Иркутской области вводят масочный режим.
Вести Иркутск вчера в 09:42
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Хоккей
Ковальчук мог пропустить финал с Канадой, а Овечкин играл в тройке мечты. 12 лет победе сборной России в Квебеке
12 лет назад сборная России выиграла золото чемпионата мира в Квебеке.
Sport24.ru вчера в 13:00
Происшествия
В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв
В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
Авто
Skoda остановила поставки Octavia
Фото: Skoda Несколько торговых марок, которые входят в объединение VW Group, сообщили о временном приостановлении поставок автомобилей.
Daily-Motor.Ru вчера в 11:39
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Академия киноискусств рассматривает перенос 93-й премии «Оскар», которая запланирована на февраль 2021 года, сообщает Variety со ссылкой на несколько источников.
Коммерсантъ 18:36
Авто
BMW X7 от Alpina получит 612-сильный мотор
Первый внедорожник Alpina для американского рынка - X7 M50i – оценили в 141 300 долларов.
SpeedMe 10:14
Политика
ЦБ Венесуэлы через суд пытается вернуть золотые слитки из Банка Англии
Адвокат Сарош Зайвалла, представляющий ЦБ Венесуэлы в суде, заявил о «чрезвычайной ситуации с COVID-19» в южноамериканской республике.
News.ru 18:58
Общество
В лесу на Урале обнаружили больше полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко подарила награду «Женщина года» Маргарите Грачевой
Грачева оказалась первым блогером, который не обрушился с критикой на Регину Тодоренко после ее неосторожного высказывания о женщинах, переживших домашнее насилие.
РБК 11:44
Здоровье
Предсказали катастрофичный уровень смертности от коронавируса
По предварительным прогнозам, если до конца года в Соединенных штатах будет инфицировано столько же людей, как во время эпидемии гриппа в 2018-2019 годах, то в таком случае, число смертельных случаев от COVID-19 превысит полмиллиона человек.
Сайт интересных новостей 15:26
Энергетика
Истёк срок российско-польского контракта на транзит газа
Закончилось действие соглашения о транзите газа из России в европейские страны по польскому участку газопровода Ямал — Европа.
News.ru 17 мая в 06:38
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
Экономика
Правительством РФ подготовлен план восстановления экономики страны
О подготовленном плане восстановления экономики Российской Федерации информирует «Интефакс», ссылающийся на источники, которые успели ознакомиться с данным документом.
RuNews24.ru 10:56
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Наука
Описан способ восстановления нервных клеток
Российская газета 14:21
Общество
Широков: «Чем больше люди сидят дома, тем больше они на взводе. Средства к существованию»
Чем больше люди сидят дома, тем больше они на взводе. Да, сидеть они готовы, но и обратно получать что-то хотят.
Sport.ru 15:59
Авто
Компания SsangYong представила обновлённого конкурента Creta
Субкомпактный SsangYong Tivoli получил не только изменения во внешности, но и новый салон, вдобавок более современные турбированные установки.
Тарантас Ньюс вчера в 09:41
Политика
Посольство заявило о подлоге Bloomberg данных о койко-местах в России
Российское посольство в США потребовало от американского издания Bloomberg опровергнуть опубликованные недостоверные данные о количестве больничных коек в России.
RT на русском 19:06
Армия и оружие
Индия и Китай усилили военный контингент в Ладакхе
Контингент усилен после того, как 5 и 6 мая в районе высокогорного озера Пангонг Цо произошли столкновения.
REGNUM 06:10
Гаджеты
Apple готовит умные очки Apple Glasses
Сегодня популярный инсайдер Джон Проссер опубликовал информацию касательно совершенно нового продукта компании Apple.
ITZine.ru 11:10
Игры
Создатели Minecraft изменили название и логотип студии
Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что создатели Minecraft изменили название и логотип студии.
Piter.tv 15:08