с чего всё началось

С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.

Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

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Происшествия После проверки свалок глава Владимировки с ожогами попал в больницу Мужчине при исполнении служебных обязанностей неизвестные брызнули в лицо жидкостью, вызвавшей ожоги слизистых.