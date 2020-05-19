с чего всё началось

С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.

Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

Финансы ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка. 292

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. 1,1K

Происшествия В Альметьевске обнаружили тела матери и ребенка "19 мая 2020 года в квартире одного из домов в городе Альметьевске обнаружено тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения, а также его 38-летней матери, которая, предположительно, покончила с собой", - говорится в сообщении. 3

Шоу-бизнес Полина Гагарина рассталась с мужем Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета". 91

Экономика Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года. 451

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Кино Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести Академия киноискусств рассматривает перенос 93-й премии «Оскар», которая запланирована на февраль 2021 года, сообщает Variety со ссылкой на несколько источников.

Политика США направили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусом Власти США выделили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные американского Госдепа.

Экономика Россия сокращает вложения в госдолг США Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости". 441

Общество Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России. 35

Политика Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 416

Технологии Создан калькулятор, оценивающий риск смерти пациентов с COVID-19 Группа китайских ученых создала онлайн-калькулятор, позволяющий вычислить вероятность возможной госпитализации в отделение интенсивной терапии, попадание на ИВЛ или смерть пациентов с COVID-19.