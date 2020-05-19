с чего всё началось

В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме. Там уточнили, что первыми возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией - в нескольких субъектах позволят открыться отелям с коттеджным размещением и апарт-отелями.

Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

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