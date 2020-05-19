Общество
Газета.RuТуризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме. Там уточнили, что первыми возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией - в нескольких субъектах позволят открыться отелям с коттеджным размещением и апарт-отелями.
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с чего всё началось
Речь идёт о полном соблюдении безопасности людей, но при этом несколько иных рекомендациях для оздоровительных учреждений, сообщила в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале глава Ростуризма Зарина Догузова.News.ruвчера в 19:13
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Общество
В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах
Znak.com вчера в 16:55
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Здоровье
В Белгороде в горбольнице № 2 коронавирусом заразились 23 работника
На сегодняшний день очаги были зафиксированы среди медработников Белгородской области в горбольнице №2 Белгорода — 23 работника, в областной инфекционной больнице — 10 медработников, в ракитянской ЦРБ — 9 медработников, рассказала первый замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова.
Kursk.com вчера в 08:35
Общество
Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая
Вечерняя Москва вчера в 11:18
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Gazeta.SPb вчера в 03:31
Общество
В ВОЗ сообщили о начале стабилизации ситуации с коронавирусом в России
«Похоже, что страна находится в фазе стабилизации», — отметила она. За последние сутки в России выявили 8784 случая коронавируса.
Известия 03:35
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
Общество
Минпросвещения рекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля
Во вторник, 19 мая, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева заявила, что её министерство рекомендует открыть смены в детских лагерях с 1 июля.
Форпост Северо-Запад вчера в 05:36
Общество
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
РИА Новости вчера в 04:59
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Общество
В Петербурге объяснили запрет на прощание с умершими на похоронах
РЕН ТВ вчера в 12:58
Общество
На Кипре заявили о готовности принимать туристов с 15 июня
Кипр готов принимать туристов с 15 июня, сообщил глава парламентского комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Андреас Куприану.
РБК вчера в 23:02
Общество
Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время
"Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время", - сказала Голикова, напомнив, что Государственная итоговая аттестация 9-классников в этом году отменена.
ТАСС 04:35
Энергетика
Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru вчера в 01:44
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Общество
В Москве за сутки вылечили рекордное число заражённых коронавирусом
В Москве число выздоровевших после коронавируса достигло 36 936 человек.
Комсомольская правда 02:43
Происшествия
СК завел уголовное дело после крушения военного Ми-8 в Подмосковье
Уголовное дело о нарушении правил полетов возбудили после крушения военного вертолета Ми-8 в Подмосковье, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 04:10
Общество
В Липецкой области за сутки выявили 79 новых случаев коронавируса
Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией за сутки в Липецкой области выросло на рекордные 79 человек, что связывают с появлением очагов заражения внутри семей, сообщает администрация региона.
РИА Новости 03:53
Здоровье
139 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
Единственным не пораженным коронавирусом в Ростовской области остается Родионово-Несветайский район.
Kursk.com 04:35
Кино
В свет вышла премьера сериала «Разбитое зеркало»
Роли в "Разбитом зеркале" исполнили Алексей Макакров, Станислав Дужников, Александр Лазарев-младший, Владимир Гостюхин, Екатерина Волкова.
Ревизор.ру вчера в 10:53
Наука
Голодание совместно с витамином C эффективно борется с раком
Исследователи из Университета Южной Калифорнии и IFOM Cancer Institute в Милане обнаружили, что комбинация из повторяющей эффект голодания диеты с витамином C задерживает прогрессирование опухолей у лабораторных мышей, имеющих колоректальный рак.
MedikForum.ru 18 мая в 08:27
Происшествия
Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке
ТАСС вчера в 14:02
Экономика
В Минпромторге заявили о снижении цен на маски
Евтухов добавил, что после окончания пандемии цены на маски вернутся к своим прежним значениям, так как спрос на эти изделия упадет.
РБК вчера в 17:29
Общество
За сутки в России выявлено 9263 новых случая коронавируса
За сутки в России полностью выздоровел 5921 человек, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.Всего на сегодняшний день в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах.
Новгородские ведомости вчера в 03:42
Общество
Сбербанк и Visa начали тестирование магазинов без касс и продавцов
Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» приступили к тестированию работы магазинов без касс и продавцов.
Известия 02:44
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
Общество
В России разрабатывают 47 вакцин от коронавируса
В России ведется разработка 47 вакцин от COVID-19 на 14 платформах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:38