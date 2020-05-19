Общество

Газета.RuГазета.RuТуризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
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с чего всё началось
Речь идёт о полном соблюдении безопасности людей, но при этом несколько иных рекомендациях для оздоровительных учреждений, сообщила
 в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале глава Ростуризма Зарина Догузова.
News.ruвчера в 19:13

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Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина

РИА Новостивчера в 16:27

Туризм начнет поэтапный выход из карантина в некоторых регионах России с 1 июня

ТАССвчера в 16:31

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РБКвчера в 15:29

Ростуризм объявил о поэтапном выходе из карантина с 1 июня

Известиявчера в 15:14
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Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Общество

В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах

Znak.com вчера в 16:55
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Общество

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Lenta.ru вчера в 18:36
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Армия и оружие

Индия и Китай усилили военный контингент в Ладакхе

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Здоровье

Более 540 жителей Москвы сдали плазму для пациентов с коронавирусом

Более 540 жителей Москвы сдали плазму крови для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в столичной мэрии.
RT на русском 00:55
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Общество

Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО

Как КИИ переводят на отечественное Порядок перехода на отечественное оборудование и ПО, а также требования к ним до 1 сентября должно утвердить правительство.
РБК вчера в 23:00
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Общество

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В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
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Общество

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Режим самоизоляции из-за коронавируса заставил многих россиян забыть о другой угрозе – клещах, которые обитают в лесах и парках и являются переносчиками многих опасных заболеваний.
Аргументы и Факты вчера в 19:52
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Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
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Общество

Сбербанк выявил новые схемы мошенничества

Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
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Происшествия

В Забайкалье скончался ещё один пациент с COVID-19

Как сообщает оперативный штаб региона, это пациент, находившийся в тяжелом состоянии, у которого течение COVID-19 было осложнено двухсторонней бактериальной пневмонией.
REGNUM вчера в 23:48
Общество

В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь

Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
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Общество

Онищенко объяснил, для чего необходимо носить маски на улице

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о необходимости соблюдения "масочного режима" на улице.
Газета.Ru вчера в 23:56
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Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 18 мая в 02:39
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Политика

Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
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Политика

На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости вчера в 08:15
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Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
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Происшествия

В Тамбовской области умер шестой пациент с коронавирусом

В Тамбовской области на 4-й день после госпитализации умер ещё один пациент с коронавирусом.
Тамбовский курьер вчера в 16:11
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Гаджеты

AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3

Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят.
3DNews вчера в 13:43
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Космос

Ученые разгадали тайну мегаструктур рядом с центром Млечного Пути

Ученые из Китая смогли разгадать тайну появления рядом с центральной частью Млечного Пути гигантских мегаструктр.
Актуальные Новости вчера в 03:04
Армия и оружие

Новый член ядерного клуба: Польша может получить ядерное оружие

Если в Польше появится ядерное оружие НАТО под управлением США, тогда ничего не остается, как появление ракет средней и малой дальности, оснащенных ядерным оружием, в Калининграде.
Ридус 18 мая в 17:17
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Происшествия

В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8

Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
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Политика

Путин назвал документ правительства причиной сбоев с выплатами врачам

Более тщательный подход к формулировке норм постановления правительства о выплатах работающим с больными коронавирусной инфекции COVID-19 медикам помог бы избежать возникших в последние недели проблем.
РБК вчера в 11:07
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Здоровье

В России приостановлена плановая вакцинация

Плановая вакцинация на период распространения коронавируса COVID-19 в России приостановлена.
Вести.Ru вчера в 12:47
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Происшествия

Коронавирус выявили у 77 человек за сутки в Новосибирской области

В Новосибирской области за сутки выявили еще 77 случаев коронавируса, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 01:02
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Политика

Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников

Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
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Кино

Актер Алексей Шевченков рассказал о пьяной драке со Шнуровым

Piter.tv вчера в 08:34
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Здоровье

В Приморье поступило около 30 тысяч защитных костюмов для врачей

«Еще одна партия защитных комбинезонов, почти 30 тысяч штук, поступила в Приморье», — говорится в сообщении и уточняется, что 17,4 тысячи из данного числа будут переданы краевым медицинским учреждениям.
REGNUM 17 мая в 06:04
Происшествия

В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика

Пропавший в Кировской области четырехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщили "РГ" в прокуратуре региона.
Российская газета вчера в 10:59
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