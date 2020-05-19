с чего всё началось

В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня

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