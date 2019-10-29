Армия и оружие
Утро.ruТурки обстреляли российских военных в Сирии
РИА Новости со ссылкой на сирийские СМИ пишет, что в результате артиллерийского обстрела пострадали шесть человек. Между тем разнящиеся данные, из-за которых поднялся переполох в информагентствах, опровергли в Минобороны РФ. Российский патруль военной полиции не обстреливали, передает ТАСС.
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Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке, передает Al-Hadath.
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Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога
Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.
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Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
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Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии
На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.
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В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
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«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии
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Британская палата общин отвергла предложение Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов 12 декабря.
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Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово
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В начале октября российский президент Владимир Путин объявил, что Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
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Сурков прокомментировал начало разведения сил в Донбассе
Помощник президента России Владислав Сурков назвал хорошей новостью возобновление процесса разведения сил в Золотом в Донбассе, призвав «не терять темп».
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