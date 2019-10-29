Армия и оружие

Утро.ruУтро.ruТурки обстреляли российских военных в Сирии

РИА Новости со ссылкой на сирийские СМИ пишет, что в результате артиллерийского обстрела пострадали шесть человек. Между тем разнящиеся данные, из-за которых поднялся переполох в информагентствах, опровергли в Минобороны РФ. Российский патруль военной полиции не обстреливали, передает ТАСС.
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