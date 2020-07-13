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Turkish Airlines намерена начать летать в Россию с 1 августа

Турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines начнёт совершать полёты в шесть российских городов с 1 августа. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте компании.В источнике
Подробнее о событии

Авиакомпания Turkish Airlines планирует с 1 августа возобновить рейсы в Россию

Дождьвчера в 12:36

Эксперты оценили шансы на открытие туристического сезона в Турции

Известиявчера в 11:54

Turkish Airlines намерена начать полеты в шесть городов России

ТАССвчера в 09:17

Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией

РБКвчера в 10:06

Turkish Airlines объявила о готовности возобновить рейсы в Россию 1 августа

Коммерсантъвчера в 09:29

Турецкая авиакомпания возобновит рейсы в Россию в августе

НГСвчера в 09:21

Turkish Airlines объявила планируемые даты начала полетов в Россию

Интерфаксвчера в 10:27
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Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале

Журналистка Ксения Собчак и режиссер Сергей Ерженков подали заявление в Следственный комитет России (СКР) о возбуждении уголовного дела после конфликта в Среднеуральском монастыре Свердловской области.
Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале
Известиявчера в 16:04
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Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Ранее сообщалось, что московские следователи уже окончили расследование громкого уголовного дела о смертельной аварии на Садовом кольце, в ходе которой автомобиль актера Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон под управлением 57-летнего курьера Сергея Захарова.
Российская газетавчера в 13:07
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Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки

Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера.
РИА Новостивчера в 15:04
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Судья Лапочкин прошел проверку на детекторе лжи после матча «Спартака»

Расследование в отношении арбитра инициировал председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц по итогам матча 27-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:1). В том матче Лапочкин удалил с поля главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско за бурные эмоции после назначенного пенальти в ворота «Спартака» за фол Умярова и неназначенного одиннадцатиметрового удара в ворота «Локо».
Metaratingsвчера в 11:12
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Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русскомвчера в 16:31
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В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русскомвчера в 13:47
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Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег

Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUMвчера в 15:28
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