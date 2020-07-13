Турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines начнёт совершать полёты в шесть российских городов с 1 августа. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте компании.

Turkish Airlines намерена начать летать в Россию с 1 августа

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