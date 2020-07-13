Коронавирус
RT на русскомTurkish Airlines намерена начать летать в Россию с 1 августа
Турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines начнёт совершать полёты в шесть российских городов с 1 августа. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте компании.
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Игры
Sony представила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima
Goroday.ru 17:20
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре.
Коммерсантъ вчера в 10:55
Общество
Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу
Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru 10:46
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 17:34
Здоровье
57,4% заболевших коронавирусом в Иркутской области выздоровели
В тоже время в Приангарье выздоровели 57,4% от общего числа заразившихся.
КП - Иркутск 04:39
Гаджеты
Таким будет ответ Intel на достижения AMD. Процессоры Alder Lake точно будут включать большие и малые ядра
Напомним, недавно на рынок вышли первые подобные гетерогенные процессоры Intel Lakefield, и мы уже успели убедиться в том, что оптимизация для них может быть крайне важна.
iXBT.com 14:15
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
REGNUM 10:31
Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.
Известия 18:17
Происшествия
Фургалу не грозит пожизненное заключение
Задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу не грозит пожизненное заключение. Об этом рассказал его адвокат Борис Кожемякин.
Pravda.Ru 11:56
Армия и оружие
В России создан легкий скоростной броневик «Стрела»
Специалисты Военно-промышленной компании (ООО «ВПК») разработали семейство новых легких бронеавтомобилей «ВПК-Стрела».
Известия 05:49
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике
Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике.
Pravda.Ru 11:22
Авто
Aznom Automotive выпустит 671-сильного конкурента Rolls-Royce
Итальянские Aznom Automotive и Camal Studio поделились изображениями нового совместного проекта – шестиметрового «внедорожного» лимузина Palladium.
Автоновости дня 07:40
Авто
Kia Rio вновь возглавила рейтинг самых популярных иномарок в России
Новые автомобили 00:24
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости 10:34
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Общество
Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»
С нетерпением ожидаемая геймерами игра Far Cry 6 французской компании Ubisoft обзавелась полноценным трейлером.
Российская газета 11:41
Экономика
Россия открывает для себя зеленые финансы
Появление национального стандарта не только запускает в РФ рынок льготного финансирования экологически ориентированных проектов, но и открывает российским игрокам потенциальный доступ к международному рынку зеленых облигаций, объем которого в 2020 году оценивается в $350 млрд.
Коммерсантъ 18:18
Наука
Названы повышающие риск заражения коронавирусом факторы
В свою очередь, китайские исследователи пришли к выводу, что одним из важных факторов, которые повышают риск смертности от коронавирусной инфекции COVID-19, является повышенное содержание сахара в крови — гипергликемия.
Lenta.ru 16:53
Космос
Галактика Млечный путь надежно огорожена космической «стеной»
Составляя карту Вселенной в трехмерном формате, ученые французского университета Париж-Сакле обнаружили космическую структуру, которая была сразу же признана одной из самых крупных в космосе.
Discover24 11 июля в 03:52
Шоу-бизнес
Новая жена Макаревича опубликовала первое совместное фото с музыкантом
Новой супругой музыканта стала 36-летняя Эйнат Кляйн.
Слово и Дело 11:12
Футбол
Семак высказался о критике в свой адрес
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказался о критике в свой адрес, передает Sobaka.
Газета.Ru 18:20
Здоровье
Названы продукты, вызывающие преждевременное старение
Общественная служба новостей 13:01
Футбол
«Интер» обыграл «Торино» и вышел на второе место в Серии А
«Интер» победил впервые за последние три тура, команда поднялась на второе место в таблице с отставанием в восемь очков от «Ювентуса».
Матч ТВ 17:37